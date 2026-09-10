«بسيوني» .. أسطورة كمال الأجسام المصري جاهز لاقتناص ذهبية العالم إسبانيا 2026

أعلن عادل بسيوني، نجم المنتخب الوطني لكمال الأجسام، جاهزيته الكاملة لخوض منافسات بطولة العالم لكمال الأجسام ، والمقرر إقامتها في مدينة "سانتا سوزانا" الإسبانية خلال الفترة من 29 إلى 2 نوفمبر المقبل، وسط طموحات عريضة بمعانقة الذهب وتكرار إنجازاته التاريخية.

وفي تصريح إعلامية ، أكد "بسيوني" أن مونديال إسبانيا يعد المحفل الأقوى عالمياً تحت مظلة الاتحاد الدولي لكمال الأجسام (IFBB)، حيث يشهد صراعاً شرساً بين عمالقة اللعبة يمثلون أكثر من 206 دولة حول العالم، وهو ما فرض عليه خوض برنامج تدريبي صارم للوصول إلى "الفورمة المثالية" التي تليق باسم مصر وتاريخه الكبير.

هذا ويمتلك النجم المصري سجلاً تاريخياً مرعباً على مسارح كمال الأجسام؛ حيث نجح في اقتناص اللقب العالمي لأول مرة عام 1993، وتوج بمسيرته بالعديد من الميداليات الملونة واخرها فضية بطولة العالم العام الماضي في المملكه العربيه السعوديه.

وعلق بسيوني على هذا قائلاً: "الخبرة هي سلاحي في هذه النسخة.. وعيني على المركز الأول فقط، وجاهز تماماً لرفع علم مصر مجدداً وتأكيد ريادة الفراعنة للعبة عالمياً".

هذا وقد وجه بسيوني الشكر والتقدير للدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، مشيداً بدوره الأبوي والدعم اللامحدود الذي يقدمه لأبطال مصر، ومتابعته المستمرة لتذليل كافة العقبات لضمان تحقيق طفرة جديدة للرياضة المصرية في المحافل الدولية.