البحرية البريطانية تكشف عن الإعتداء على سفينة جنوب غربي المكلا باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن واقعة بحرية تقع على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا باليمن، حيث أبلغت سفينة شحن عن اقتراب زورق صغير منها جنوب غرب المكلا.

وفي وقت لاحق ، أفادت هيئة البحرية البريطانية تلقيها تقريرًا من طرف ثالث عن حادث وقع على بعد 24 ميلًا بحريًا شمال غرب ميناء راشد، الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الهيئة البريطانية في بيان لها ؛ إلى أن ربان ناقلة نفط شاهد سفينة تميل أثناء رسوها، مما قد يشير إلى تسرب مياه عقب هجوم من مقذوف مجهول.

كما نصحت الهيئة البريطانية السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى UKMTO أثناء قيام السلطات بالتحقيق.