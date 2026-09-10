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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: تحرير38 محضرًا للمخابز في سمنود وبندر المحلة وكفر الزيات

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية على المخابز البلدية بمركز سمنود وبندر المحلة الكبرى وكفر الزيات، والتي أسفرت عن تحرير 38 محضرًا لمخالفات تنوعت بين نقص الأوزان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب عدم نظافة أدوات العجين وعدم استخراج بون صرف، فضلًا عن مخالفات اشتراطات سلامة الغذاء.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وانتظام الإنتاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بما يحافظ على الدعم الموجه لأهالينا ويضمن حصولهم على رغيف خبز مطابق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات غرامات فورية حملات تموينية

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