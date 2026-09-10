خالد عيد ينتقد إقالة أحمد خطاب من تدريب غزل المحلة: القرار فيه تسرع شوية

أكد خالد عيد، المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة، أن قرار إقالة أحمد خطاب من تدريب الفريق لم يكن جيدًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المدرب تعرض للظلم خلال الفترة الماضية.

وقال عيد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، : "أنا ممكن أكون بعيد شوية عن النادي، بس متابع بسيط لأحوال النادي، والقرار فيه تسرع شوية، المحلة نادي جماهيري، والجماهير ضغطت على الإدارة، وربنا يكرمهم في اللي جاي".

وأضاف: "التغيير كان سريع، وكان لابد أن يكون في فترة التوقف لغاية مباراة الزمالك، وبعد ذلك لازم يتم التفكير".

وأشار المدير الفني السابق لغزل المحلة إلى أن أحمد خطاب واجه ظروفًا صعبة خلال فترة توليه المسؤولية، موضحًا: "فيه لاعيبة جت في نادي غزل المحلة مش على قد مستوى النادي، بعضهم بعيد خالص على الانضمام لنادي المحلة، النادي ده ليه نوعية خاصة موجودة في النادي".

واختتم خالد عيد تصريحاته قائلًا: "شايف إن خطاب اتظلم شوية، واتفرض عليه لاعيبة كتير من الناس اللي شغالة حواليه".