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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يهدي الأول على المحافظة بالثانوية الأزهرية مكفوفين جهاز لاب توب

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
عبد الخالق صلاح

سلم الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم الطالب محمود رمضان دربالة الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة في شهادة الثانوية الأزهرية مكفوفين جهاز كمبيوتر محمول لاب توب وذلك استجابة لمطلبه وتشجيعا له على مواصلة تفوقه الدراسي.


تهنئة وتأكيد على دعم المتفوقين

وقدم محافظ الفيوم التهنئة للطالب محمود رمضان دربالة مؤكدا أن ما حققه يمثل نموذجا مشرفا للإرادة والعزيمة والقدرة على تجاوز التحديات مشيرا إلى أن التفوق الحقيقي تصنعه الإرادة والمثابرة والإصرار على النجاح .

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على رعاية أبنائها المتفوقين في مختلف المجالات وتوفير سبل الدعم والمساندة اللازمة لهم خاصة ذوي الهمم والإرادة الصلبة بما يسهم في استمرار تميزهم وتحقيق طموحاتهم العلمية المستقبلية.


رسالة لتشجيع الطلاب على التفوق

ولفت محافظ الفيوم إلى أن تكريم النماذج المشرفة من أبناء المحافظة يمثل رسالة مهمة لجميع الطلاب لحثهم على الاجتهاد والتفوق في جميع المجالات مؤكدا أهمية دعم النماذج المتميزة وتشجيعها على مواصلة النجاح.


سعادة الطالب بالدعم المقدم له

وأعرب الطالب محمود رمضان دربالة عن سعادته بلقاء الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم وتقديره لسرعة الاستجابة لمطلبه مقدما الشكر لمؤسسة الجارحي للتنمية على دعمها وتوفيرها جهاز اللاب توب الذي سيساعده في استكمال دراسته ومواصلة تفوقه الدراسي.

الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم شهادة الثانوية الأزهرية

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