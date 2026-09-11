الزمالك بالزي الأبيض أمام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي المقرر لها غدًا السبت في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم لزيه الأساسي المكوَّن من "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.



وفي المقابل، سيرتدي فريق إيه إس بورت، زيه المكون من "القميص الأزرق والشورت الأرزق"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأسود".

حضر الاجتماع من الزمالك كل من عبد الله حسين القائم بأعمال المدير الإداري، ومحمد عبد الرحيم إداري الفريق، والدكتور سامح السيد أخصائي العلاج الطبيعي، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويستضيف الزمالك نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي في الثامنة مساء غدٍ السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف