موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026.. وتأخير الساعة 60 دقيقة

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد بدء التوقيت الشتوي 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، وانتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي وفقا للقواعد المنظمة لتطبيق نظام التوقيت في مصر.

توقيت

ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بالتوقيت الصيفي بعد فترة من توقف تطبيقه.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

يحدد القانون المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر فترة تطبيقه سنويا، حيث يبدأ اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبناء على ذلك، يكون الخميس 29 أكتوبر 2026 هو آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي، بينما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

موعد تأخير الساعة في مصر 2026

مع انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

وعند حلول منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، يتم ضبط الساعة على الساعة 11 مساء بدلا من 12 منتصف الليل، لتبدأ مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر بالتوقيت الشتوي.

ويعني ذلك أن المواطنين مطالبون بمراجعة الساعات والأجهزة التي لا تقوم بتحديث التوقيت بصورة تلقائية، خاصة مع بداية اليوم الأول للتوقيت الشتوي.

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لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر؟

يأتي تطبيق نظام التوقيت الصيفي في إطار الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار خلال أشهر الصيف، بما يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من فترة الإضاءة الطبيعية لأطول وقت ممكن خلال اليوم.

ومع انتهاء المدة المحددة لتطبيق التوقيت الصيفي، تعود الدولة إلى التوقيت الشتوي، الذي يستمر حتى موعد بدء التوقيت الصيفي في العام التالي وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

الأجهزة التي تحتاج إلى ضبط الساعة يدويا

تقوم الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب وبعض الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت بتحديث التوقيت تلقائيا في معظم الحالات، إلا أن هناك عددا من الأجهزة التي قد تحتاج إلى ضبط الساعة يدويا.

وتشمل أبرز هذه الأجهزة ساعات الحائط والساعات اليدوية، وساعات السيارات، والأجهزة المنزلية والإلكترونية غير المتصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى الساعات التي تعتمد على الضبط اليدوي.

وينصح المواطنون بالتأكد من ضبط جميع الساعات قبل بدء العمل بالتوقيت الشتوي، مع مراجعة المنبهات والمواعيد المسجلة مسبقا، خاصة مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات ورحلات السفر ووسائل النقل.

توقيت

نصائح للمواطنين قبل تطبيق التوقيت الشتوي

ومع تغيير التوقيت، من الأفضل مراجعة المواعيد المهمة المسجلة على الهواتف والأجهزة الإلكترونية، والتأكد من توافقها مع التوقيت الجديد، إلى جانب فحص الساعات الموجودة في المنزل والسيارة وأماكن العمل.

كما يجب الانتباه إلى مواعيد الرحلات ووسائل النقل ومواعيد الامتحانات والحصص الدراسية والاجتماعات، خاصة في اليوم الأول لتطبيق التوقيت الشتوي، لتجنب أي تأخير أو تعارض في المواعيد.

التوقيت الشتوي في مصر 2026

وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، عقب انتهاء الفترة المحددة قانونا للتوقيت الصيفي.

ويعد تأخير الساعة 60 دقيقة هو الإجراء الأساسي المصاحب للانتقال إلى التوقيت الشتوي.

ويظل الالتزام بالمواعيد الرسمية وضبط الساعات والأجهزة المختلفة من أهم الإجراءات التي يجب الانتباه إليها مع تغيير التوقيت، بما يضمن انتظام مواعيد العمل والدراسة والسفر والأنشطة اليومية دون حدوث ارتباك.