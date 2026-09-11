الأرصاد:أجواء صيفية مستقرة مع بدء العام الدراسي الجديد .. والعظمى غدا على القاهرة 34 درجة

تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد ( 2026 / 2027 ) ، تشهد البلاد غدا /السبت/ أجواء صيفية مستقرة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فيما تظل الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال ساعات الصباح وسط استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وحرارة الطقس في معظم الأنحاء.

وأكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – أن درجات الحرارة باتت تقترب من معدلاتها الطبيعية، أو تتجاوزها بنحو درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة .. موضحة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى ستبلغ 34 درجة مئوية والمحسوسة 36 درجة.

وقالت : إن طقس الغد سيكون معتدلا إلى مائل للحرارة خلال الساعات الأولى من الصباح مع ظهور بعض السحب المنخفضة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتساعد على تلطيف الأجواء نسبيا قبل أن تزداد فترات سطوع الشمس خلال النهار، ليسود طقس حار على معظم مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وتصل العظمى في الأقصر وأسوان إلى 42 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه مع حلول الليل وغياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء أكثر اعتدالا خاصة في الأماكن المفتوحة، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة لتتراوح بين الاعتدال والميل إلى الحرارة والرطوبة.

ونوهت إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح خلال فترات المساء بما يخفف الإحساس من ارتفاع الرطوبة حيث تصل سرعتها إلى نحو 35 كيلومترا في الساعة، إلا أنها قد تثير الرمال والأتربة في بعض مناطق البحر الأحمر، خاصة حلايب وشلاتين إلى جانب مناطق من الوادي الجديد.

وبشأن فرص سقوط الأمطار، قالت غانم إنها تظل ضعيفة جدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين كما يستمر نشاط الرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما بين 5ر1 متر إلى مترين.

وأكدت أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية الأبرز غدا خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية إلى معظم محافظات شمال البلاد، إلا أنها قد تكون كثيفة أحيانا مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية..مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال الساعات الأولى من الصباح، والالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور.

وأوضحت أن الأسبوع الجاري سيشهد أجواء صيفية مستقرة بوجه عام دون ظواهر جوية مؤثرة بدرجة كبيرة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة مئوية .. متوقعة أن يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انخفاض نسب الرطوبة وتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وحذرت غانم من استمرار الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، مع احتمال كثافتها أحيانا على بعض الطرق.. داعية إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية والالتزام بتعليمات السلامة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وتناول المرطبات وخاصة المياه والحرص على التهوية الجيدة.