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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عبداللطيف: مجانية التعليم مستمرة.. ولا مساس بالتعليم قبل الجامعي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمد البدوي

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار مجانية التعليم قبل الجامعي، مشددًا على أنه لا مساس بها، وأن هذا الأمر مستمر وفقًا لما نص عليه الدستور.

مجانية التعليم مستمرة

وقال وزير التربية والتعليم، خلال جلسة نقاشية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع، إن «مجانية التعليم مستمرة، والتعليم ما قبل الجامعي لا مساس به»، مؤكدًا أن هذا الملف ثابت ومستمر ولا توجد أي نية للمساس به.

وشدد محمد عبداللطيف على أن مجانية التعليم قبل الجامعي حق مستمر، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بما نص عليه الدستور في هذا الشأن، وأنه لا يوجد أي توجه للمساس بمجانية التعليم قبل الجامعي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ما يتعلق بمنظومة التعليم وإجراءات تطويرها لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بمبدأ مجانية التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا استمرار الدولة في توفير التعليم المجاني للطلاب.

التعليم التربية والتعليم مجانية التعليم التعليم الفني

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