وزير التعليم: اليونيسف اختبرت 1.38 مليون طالب

أشار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن من أكبر الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية التعامل مع أزمة نقص المعلمين، مؤكدًا أنه لا يوجد حاليًا فصل في مصر ينقصه معلم لمادة أساسية.

تحسن مشكلة القراءة والكتابة

ولفت وزير التربية والتعليم خلال الجلسة النقاشية التي جمعته بوزير الدولة للإعلام وعدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير وكبار الكتاب، إلى أن ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب ارتبط في السابق بمشكلة عدم انتظام الحضور، موضحًا أن هذه المشكلة أصبحت أقل مع عودة الطلاب إلى المدارس وانتظامهم في الحضور.

اختبارات على 1.38 مليون طالب

وأوضح الوزير أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أجرت اختبارات على نحو مليون و380 ألف طالب، في إطار متابعة نتائج جهود تطوير منظومة التعليم وقياس ما تحقق على أرض الواقع.