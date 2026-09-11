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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد الباز يشيد بأداء وزير التربية والتعليم: صنايعي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمود زيدان

أشاد الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ملف تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن الوزير يعمل بصورة جيدة خلال الفترة الحالية، ويتعامل مع الملفات التعليمية المختلفة بشكل عملي.

جاء ذلك خلال تصريحات هاتفية أدلى بها «الباز» لبرنامج «اليوم هنا القاهرة»، مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، تعليقًا على الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اليوم، مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وعدد من الإعلاميين، لمناقشة جهود تطوير التعليم ورؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة.

التعليم أكثر الملفات اهتماماً بالمجتمع المصري

وأكد الباز أن عقد مثل هذه اللقاءات يمثل أهمية كبيرة، خاصة أن ملف التعليم من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المجتمع المصري، لارتباطه بشكل مباشر بمستقبل ملايين الطلاب وأسرهم، مشيرًا إلى أن التواصل بين وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام يسهم في توضيح القرارات والسياسات التعليمية للرأي العام.

ووصف الباز وزير التربية والتعليم بأنه «صنايعي التعليم»، في إشارة إلى رؤيته لطبيعة تعامل الوزير مع الملفات والقضايا التي تواجه منظومة التعليم، مؤكدًا أن الدكتور محمد عبد اللطيف يعمل بصورة جيدة، ويخوض عددًا من الملفات التي تحتاج إلى تعامل عملي ومستمر.

وأوضح الباز أن تطوير التعليم لا يمكن أن يعتمد على القرارات فقط، وإنما يحتاج إلى متابعة مستمرة وقدرة على التعامل مع التفاصيل الموجودة داخل المدارس، بالإضافة إلى الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.

وأشار إلى أن لقاء وزير التربية والتعليم مع رؤساء التحرير والإعلاميين يأتي في إطار فتح مساحة للحوار حول القضايا التي تشغل الرأي العام، خاصة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، وما يصاحبه من تساؤلات لدى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وشدد الباز على أهمية استمرار الحوار بين الوزارة والإعلام، بما يساعد على نقل الصورة الكاملة للمجتمع، ومناقشة التحديات التي تواجه التعليم، إلى جانب إبراز الجهود التي يتم تنفيذها لتطوير المنظومة

أخبار توك شو التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الباز محمد الباز

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