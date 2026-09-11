قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: إيران تستأنف إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض
إسرائيل تستعد لتصعيد متعدد الجبهات خلال الأعياد.. إيران وحزب الله وغزة والضفة على الطاولة
ارتكبنا جرائم حرب في غزة.. فيلم إسرائيلي يفجر قنبلة بمهرجان البندقية
سنتان نبويتان قبل صلاة الفجر يوم الجمعة .. أدركهما تكتب من المفلحين
أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟
3 ظواهر جوية.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الثمانينيات تجتاح إسرائيل بالذكاء الاصطناعي.. من أين بدأت الحكاية؟
التجارة البحرية البريطانية: هجوم على سفينتين في مضيق هرمز واندلاع حريق بإحداهما
فوز مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
تأجيل الدراسة بمرحلة رياض الأطفال في 9 مناطق أزهرية على مستوى الجمهورية
أسباب عزوف الطلاب عن المدارس| رفعت فياض يكشف: «بعض الأسر تشجع أبناءها على الغياب»
دوري أبطال أوروبا | بايرن ميونيخ يضرب بودو جليمت بخماسية نظيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المواطن لما يفهم بيبقى شريك.. محمد موسى يضع روشتة نجاح إصلاح التعليم

محمد موسى
محمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي محمد موسى أن نجاح جهود إصلاح وتطوير منظومة التعليم لا يعتمد على القرارات والخطط الحكومية وحدها، وإنما يحتاج إلى بناء حالة من الحوار والتفاهم بين الدولة والمجتمع، تقوم على الاستماع إلى مختلف أطراف العملية التعليمية وشرح أهداف التطوير بشكل واضح للمواطنين.

أسباب القرارات التعليمية

وقال محمد موسى، خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، إن إشراك المجتمع في عملية الإصلاح يبدأ من المعرفة والفهم، موضحًا أن المواطن عندما يدرك أسباب القرارات التعليمية وأهدافها والنتائج المنتظرة منها، يتحول من مجرد متلقٍ للقرار إلى شريك حقيقي في إنجاحه.

وشدد موسى على أهمية تعزيز الوضوح والشفافية في طرح خطط تطوير التعليم، والاستماع إلى آراء المتخصصين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب، باعتبارهم الأطراف الأكثر ارتباطًا بتفاصيل العملية التعليمية وتأثيرًا وتأثرًا بقراراتها.

 مشروع مجتمعي متكامل 

وأوضح أن إصلاح التعليم ليس مسؤولية وزارة واحدة، وإنما مشروع مجتمعي متكامل تشارك فيه جميع الأطراف؛ فالدولة تضع الرؤية والخطط، والمعلم يترجمها داخل الفصل، والأسرة تقدم الدعم، بينما يأتي الطالب في مقدمة المستفيدين من نتائج عملية التطوير.

ودعا الإعلامي محمد موسى إلى التعامل مع أي تغيير في منظومة التعليم بعيدًا عن الرفض المسبق أو القبول غير المشروط، مؤكدًا ضرورة فهم كل خطة ومناقشتها وطرح الأسئلة حولها ثم تقييم نتائجها على أرض الواقع.

وأكد أن المعيار الحقيقي للحكم على أي تجربة لتطوير التعليم يجب أن يكون النتائج وليس الانطباعات، موضحًا أن الهدف من الإصلاح ليس زيادة قدرة الطالب على حفظ المعلومات، وإنما بناء شخصية تعليمية قادرة على الفهم والتفكير النقدي والإبداع والمنافسة.

وأشار موسى إلى أن التعليم يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان وفي مستقبل الدولة، مؤكدًا أن تطوير المدرسة اليوم يعني المساهمة في بناء شكل المجتمع المصري خلال السنوات المقبلة.

واختتم محمد موسى حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الطلاب يجب أن يكون موضوعًا لحوار جاد ومسؤول، بعيدًا عن السخرية والاستقطاب، مشددًا على أن من يريد تغيير مستقبل مصر للأفضل فعليه أن يبدأ من المكان الذي يتشكل فيه هذا المستقبل عقل الطفل داخل المدرسة.

محمد موسى الإعلامي محمد موسى التعليم منظومة التعليم أسباب القرارات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

ترشيحاتنا

المعاهد الازهرية

ضوابط جديدة للقبول بمعاهد القراءات 2026/2027

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تفتح باب الترشح على منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين.. اعرف التفاصيل

الهجرة غير الشرعية

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟ دار الإفتاء تحذر منها

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد