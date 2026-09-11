كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.. وفاة تاجر خضروات بعد التعدي عليه في أبو حماد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تجمع عدد من الأهالي بإحدى قرى مركز أبو حماد، ومطالبتهم أسرة أحد المتهمين بمغادرة القرية محل إقامتهم.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال تاجر خضروات، مقيم بإحدى قرى مركز أبو حماد، مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

وبسؤال شقيقه، أفاد بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه ونجل عمته بسبب خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى إصابته.

وفي اليوم التالي، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتبين أنه طالب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وبتاريخ 10 سبتمبر الجاري، تجمع عدد من الأهالي عقب تقديم واجب العزاء في المتوفى، ورددوا هتافات طالبوا خلالها أسرة المتهم بمغادرة القرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من احتواء الموقف وصرف المتجمعين عقب التنبيه عليهم باللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.