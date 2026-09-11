تعليم المنيا ينهي استعداده لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية، ومراحل التعليم الثانوي بالإدارات، ومديري المدارس الثانوية بالمحافظة ، بحضور عماد الدين محمود، وكيل المديرية ، وسحر عبد الرحيم، مدير إدارة التعليم الثانوي العام .

وأكد وكيل الوزارة علي رفع درجة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، والتأكد من جاهزية المدارس بصورة كاملة، بما يضمن بداية قوية ومنظمة للعملية التعليمية، وتحقيق الانضباط منذ اليوم الأول للدراسة.

وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية الانضباط المدرسي، والالتزام بمواعيد الدراسة والحضور والانصراف، وتفعيل دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، مع التأكيد على أن الانضباط يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح العام الدراسي وتحقيق أهداف العملية التعليمية. وكذلك مراجعة واستكمال كافة أعمال العام الدراسي والاستعدادات الإدارية ، بما يضمن انتظام العمل داخل المدارس دون معوقات مع بداية الدراسة

كما تمت مناقشة موقف أعمال الصيانة والتجهيز والدهانات والتشجير ورفع كفاءة البيئة المدرسية، والتأكيد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية، وظهور المدارس بالصورة اللائقة التي تليق بالطلاب والعاملين مع بداية العام الدراسي.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال سد العجز في أعضاء هيئة التدريس، ومراجعة الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، بحيث تكون المدارس مكتملة من حيث هيئات التدريس والتخصصات المختلفة قبل انطلاق الدراسة، بما يضمن عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول.



كما تطرق الاجتماع الي تطبيق نظام البكالوريا المصرية، ومتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والتجهيزات الفنية والتكنولوجية اللازمة ، حيث جرى التأكيد على قيام التطوير التكنولوجي باستكمال أعمال التجهيز والدعم الفني للشاشات التفاعلية والتقنيات المستخدمة داخل المدارس، والتأكد من جاهزيتها قبل بدء الدراسة.



وأكد زيان أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود جميع القيادات التعليمية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات، والمتابعة المستمرة على أرض الواقع، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى جاهزية كاملة للمدارس ، والتنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ، والعمل بروح الفريق لضمان انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومنضبطة، تواكب توجهات وزارة التربية والتعليم وتحقق مصلحة الطلاب.