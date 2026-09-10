على مائدة واحدة.. محافظ المنيا يشارك مزارعي «البرجاية» الإفطار احتفالا بعيد الفلاح الـ74

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهالي ومزارعي قرية «البرجاية» بمركز المنيا، وجبة الإفطار بأحد الحقول الزراعية بالقرية، وسط أجواء من الفرحة والمودة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفلاح الـ74، مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة التي تجسد قيمة العطاء والعمل في الأرض.

وعلى مائدة واحدة، جلس المحافظ إلى جانب المزارعين وأبناء القرية، وتبادل معهم الحديث حول أحوالهم واحتياجاتهم، في أجواء اتسمت بالبساطة والألفة، مؤكدًا أن مشاركة الفلاحين يومهم والاحتفال معهم بعيدهم تعكس ما يحظى به الفلاح المصري من تقدير لدوره في توفير الغذاء والحفاظ على الأرض وزيادة الإنتاج الزراعي.

وخلال اللقاء، استمع اللواء كدواني إلى مطالب ومقترحات المزارعين، وناقش معهم أبرز التحديات التي تواجههم، مؤكدًا اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي والعمل على دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتوسع في المشروعات الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأكد محافظ المنيا أن الفلاح المصري يمثل عماد الأمن الغذائي وشريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، لما يقدمه من جهود متواصلة للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين من المحاصيل، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع المزارعين والوقوف على أرض الواقع للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم.

وأعرب أهالي ومزارعو «البرجاية» عن سعادتهم بمشاركة المحافظ الإفطار بينهم، مؤكدين أن هذه المشاركة حملت طابعًا خاصًا في يوم الفلاح، وعكست اهتمامًا حقيقيًا بالتواصل معهم والاستماع إلى مطالبهم. وأشار اللواء كدواني إلى أن الاحتفال بعيد الفلاح ليس مجرد مناسبة سنوية، وإنما فرصة لتجديد التقدير لعطاء المزارعين، ومواصلة العمل على دعمهم وتحسين أوضاعهم وتحقيق أفضل عائد من الأرض الزراعية.

حضر اللقاء العمدة عثمان، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وشيوخ وأبناء القرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.