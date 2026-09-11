أمين عمر يدير مباراة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الكونغو الديمقراطية و زيمبابوي والتي تقام ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، إلي طاقم مصري.

ويواجه الكونغو الديمقراطية نظيره زيمبابوي في إطار منافسات الجولة الثانية من مواجهات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي كأس أمم إفريقيا 2027.

ويتولي أمين عمر إدارة مواجهة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي يوم 28 سبتمبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويعاون أمين عمر، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين ومحمود ناجي حكما رابعا.

ويتواجد منتخبا الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، في المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.