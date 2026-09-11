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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حسام الشاعر: تطوير نزلة السمان إضافة سياحية قوية وميزة لتجربة السائح بأهم موقع تراثي عالمي

حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية
حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية
محمد الاسكندرانى

أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان الذي يتم تنفيذه حاليا سوف يمثل إضافة قوية للسياحة المصرية بشكل عام وللسياحة الثقافية على وجه الخصوص ، كما أنه سوف يمثل إضافة ممتازة لتجربة السائح بمنطقة الأهرامات، ووصف الشاعر المشروع بأنه أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا لصالح صناعة السياحة المصرية والعاملين بها ، كما أنه يمثل نقلة نوعية متميزة بإشراك المجتمع المحلي في جهود التنمية والتطوير السياحي وتحويل الفولكلور والثقافة المصرية إلى جزء أصيل من المنتج السياحي وبما يزيد من ثراء وتنوع هذا المنتج.

تطوير نزلة السمان 

وأكد حسام الشاعر أن هذا المشروع بعد الإنتهاء من تنفيذه سوف يزيد من عدد الليالي السياحية بالقاهرة بشكل عام ومنطقة الأهرامات على وجه الخصوص , كما سيضيف عدد من الغرف القائمة بالفعل إلى الطاقة الفندقية الحالية وبما يلبي حاجة صناعة السياحة إلى طاقة فندقية جديدة وبمناطق مهمة لجذب السائحين وفي مقدمتها منطقة الأهرامات والمتحف الكبير 

وأوضح الشاعر أن المشروع يأتي في إطار رؤية حكومية شاملة للارتقاء بالخدمات السياحية والفندقية، وتوفير بنية تحتية عصرية تليق بمكانة مصر التاريخية بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة للمنطقة، وجذب المزيد من حركة السياحة العالمية والمحلية.

حماس كبير للمسؤولين 

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اتحاد الغرف السياحية عقب مشاركته في الاجتماع الذي رأسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أمس الخميس لمتابعة مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة " نزلة السمان " بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين 

وتوجه حسام الشاعر في تصريحاته بالشكر الى السيد رئيس الوزراء والسادة وزراء السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ومحافظ الجيزة وجميع القائمين على هذا المشروع لما لمسه من حماس كبير لدى جميع المسؤولين وفي مقدمتهم السيد رئيس الوزراء للمشروع وحرص الجميع على دعم جهود سرعة تنفيذه والمتابعة الدقيقة والمستمرة 

مخطط لمشروع عالمي 

كما أشاد الشاعر بما عرضه المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع منطقة "نزلة السمان" للمخطط التفصيلي للمنطقة، وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن من خلال خبرته السياحية ومتابعته لعدة مشروعات سياحية حول العالم فإن المخطط العام والتفصيلي للمشروع علي أعلي مستوي ويضمن إنشاء مشروعا سياحيا بمواصفات عالمية سوف تبهر العالم وتساعد في زيادة النمو السياحي بالقاهرة الكبرى ومنطقة الأهرامات على وجه الخصوص 

وشدد الشاعر من جديد على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمشاركة المجتمع المحلي ضمن عناصر تطوير نزلة السمان التي تُمثل امتداداً عمرانياً لأهم مواقعٍ التراث العالميٍ، وبما يُمثل فرصةً تنمويةً حقيقيةً وتحقيق المشاركة المجتمعية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الآثار وتحقيق التنمية السياحية والاستقرار الاجتماعي جنبا إلى جنب
كما أشاد الشاعر بأهداف المشروع التنموية وما يحققه المخطط التفصيلي للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات وتحويل "نزلة السمان" إلى وجهة سياحية ثقافية عالمية ، تجمع بين خدمات الضيافة والأنشطة الثقافية والمناطق المفتوحة ، ويتم ذلك من خلال الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، واستغلال القيمة التراثية والبصرية للموقع.

نزلة السمان حسام الشاعر السياحة سياحة الشاعر

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