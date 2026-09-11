القوات الروسية تسيطر على بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه

سيطرت القوات المسلحة الروسية، على بلدة نوفوغريشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة زوريفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، اليوم /الجمعة/، "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، نفذتها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة نوفوغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس، 10 سبتمبر".

وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحرير بلدة زوريفكا في مقاطعة زابوروجيه".

وأشار البيان إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، تم استهداف 13 سفينة شحن جافة وناقلتي نفط وقاطرتين وقاربين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع: "نفذت القوات المسلحة الروسية، غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة موجهة بدقة وطائرات مسيرة بعيدة المدى".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أوضح البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع تكتيكية أكثر أهمية، وتم هزيمة 4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء مشاة بحرية، ولواءان للدفاع الإقليمي، تابعان للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكد: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1395 جنديًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و108 مركبات، و12 مدفعًا ميدانيًا، و7 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".

وأكد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، وتم تحييد أفراد وتدمير معدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة غير مأهولة، وفوج هجوم ولواء مشاة بحرية، تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، تم تدمير أكثر من 290 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و122 مركبة، و8 محطات حرب إلكترونية ومدفعية مضادة".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، قال البيان: "تم تحييد وحدات من 5 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، ولواء ياغر، ولواء أنظمة غير مأهولة، وفوجين هجوميين، ولواءين من مشاة البحرية، و4 ألوية من الحرس الوطني، من القوات المسلحة الأوكرانية".

من جهة أخرى .. أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل شخص في هجوم روسي على محطة وقود بالعاصمة كييف.

وأوضحت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت اليوم سلسلة من الهجمات استهدفت مناطق متفرقة من البلاد ومحطة وقود في العاصمة كييف، ما أسفر عن مقتل شخص، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذا الهجوم.