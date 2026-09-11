الاتحاد الأوروبي يدعو لوضع قواعد عالمية للذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من تهديده للبشرية

دعت المفوضية الأوروبية إلى وضع قواعد عالمية للذكاء الاصطناعي، في ظل تحذيرات من مخاطر محتملة للتكنولوجيا، بينها احتمال تهديد وجود البشرية.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، هينا فيركونن، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر في العاصمة الأيرلندية دبلن حول السلامة على الإنترنت للأطفال، إنه "من المهم للغاية أن نواصل الآن التعاون الدولي في هذا المجال، لأنني أرى أن هناك حاجة حقيقية إلى قواعد عالمية".

وأوضحت فيركونن أن الاتحاد الأوروبي لديه قانون يُلزم شركات، من بينها "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، بتقييم مخاطر فقدان السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي واتخاذ إجراءات للحد منها، مشيرة إلى أن "هذا ليس هو الحال على المستوى العالمي".

ويدعو الاتحاد الأوروبي باستمرار إلى التعاون الدولي لمواجهة المخاطر الناجمة عن هذه التكنولوجيا.. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في يونيو الماضي، إن "أوروبا والولايات المتحدة يجب أن تعملا معا في مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى "نقاط القوة المتكاملة، والمصالح الأمنية المشتركة، والمسؤولية المشتركة في القيادة".

وكان وزير الشئون الرقمية الألماني كارستن فيلدبرجر قد قال في مقابلة حديثة مع مجلة "بولتيكو" إنه يرغب في إنشاء هيئة دولية للسلامة في مجال الذكاء الاصطناعي، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على التكنولوجيا النووية.

وينتظر المسئولون الأوروبيون أيضا معرفة كيفية تناول سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في نهاية سبتمبر الجاري، في ظل هيمنة البلدين على هذا المجال.

وقال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، اليوم الجمعة، إنه "سيؤيد شراكة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي". لكنه أضاف، خلال فعالية في العاصمة اللاتفية ريجا، أن هناك حدودا لهذا التعاون، قائلا: "لن نسمح بتنظيم المنصات والشركات الأمريكية إلى درجة لا تمكننا فيها من التفوق على الصين".

وفي ظل التساؤلات حول كيفية تعامل الولايات المتحدة والصين مع هذه القضية، يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا من البرلمان الأوروبي والعواصم الأوروبية للسعي إلى تعزيز التعاون الدولي.

وطالبت النائبة الأيرلندية المحافظة في البرلمان الأوروبي ريجينا دوهرتي، اليوم الجمعة، المفوضية الأوروبية، في سؤال مكتوب اطلعت عليه "بوليتيكو"، بالكشف عن خططها بشأن هذا الملف.

وتساءلت دوهرتي عما إذا كانت المفوضية ستقترح وضع بروتوكول دولي للتعامل مع الحوادث التي تنطوي على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والسعي لإدراج هذه القضية على جدول أعمال مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.