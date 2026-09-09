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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العبور الجديدة تختتم القرعات العلنية لتسكين عملاء أراضي التقنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

اختتم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم، سلسلة القرعات العلنية الخمس المخصصة لتسكين عملاء أراضي توفيق الأوضاع، بإجمالي 1168 قطعة أرض، وذلك بإجراء 3 قرعات علنية أرقام (52 – 53 – 54)، لتسكين العملاء بالمناطق المضافة في القادسية، والكيلو 48، ونطاق جمعية العادلية سابقًا، للقطع بمساحات 350 و400 و450 و500 متر مربع، إلى جانب المساحات الكبيرة التي تتراوح بين 750 و4200 متر مربع.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستكمال إجراءات توفيق أوضاع المواطنين والإسراع في إنهاء إجراءات التسكين والتخصيص للحالات المستوفاة، وفي ضوء متابعة الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، لملف الأراضي المضافة، وصولًا إلى استكمال إجراءات التقنين واعتماد المخططات وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية وتسكين المواطنين، بما يحفظ حقوقهم ويدعم جهود التنمية والاستقرار بالمناطق المضافة.

وتمت القرعات بحضور وتحت الإشراف المباشر للدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، في إطار منظومة متكاملة لحسم ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي المضافة وفق القواعد والضوابط المنظمة، وبما يعزز مبادئ العدالة والشفافية، بالتوازي مع دفع معدلات تنفيذ المرافق وتهيئة المناطق للتنمية العمرانية والاستقرار.

وقد افتتحت فعاليات القرعات برئاسة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبحضور المحاسب أسر حافظ، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور شريف الجندي، مدير عام بقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشارة جيلان عادل علي، ممثلة مجلس الدولة، إلى جانب عدد من مسئولي القطاعين العقاري والمالي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، وممثلي شرطة التعمير والحماية المدنية.

واستهل المهندس محمود مراد فعاليات القرعة بالترحيب بالحضور والمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرعات تأتي ضمن خطة الجهاز لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وإنهاء معاملات المواطنين المستوفين، وفق آليات واضحة تضمن النزاهة والشفافية وسرعة إنجاز الإجراءات.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال التسكين تسير بالتوازي مع تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالمناطق المضافة، والتي تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وفق برامج تنفيذية محددة وتحت إشراف هندسي وفني مستمر، بما يرفع جاهزية المناطق ويدعم خطط التنمية بها.

وأسفرت القرعات العلنية الثلاث التي أُجريت اليوم عن تسليم إخطارات تخصيص لعدد 561 مواطنًا، ليصل إجمالي ما تم تخصيصه من خلال القرعات العلنية الخمس إلى 1168 قطعة أرض، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وعقب انتهاء أعمال القرعة، تابع المهندس محمود مراد إجراءات تسليم إخطارات التخصيص للمواطنين بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، واطلع على سير العمل، وحرص على الاستماع إلى استفسارات المواطنين وملاحظاتهم، والعمل على تذليل أي معوقات، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات.

وشهدت فعاليات القرعات إشادة من المواطنين بمستوى التنظيم ودقة الإجراءات ووضوح آليات التخصيص، إلى جانب سرعة تسليم الإخطارات عقب انتهاء أعمال السحب العلني.

وفي إطار حرص جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات، أعلن الجهاز أنه سيتم خلال الفترة المقبلة نشر المخططات التفصيلية لقطع الأراضي التي تم تخصيصها عبر الصفحة الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على نتائج التخصيص والمخططات بصورة واضحة.

العبور الجديدة أراضي المناطق المضافة القادسية

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