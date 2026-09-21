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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إعلان موعد تسليم قطع الأراضي بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن» بالعبور الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بالمنطقة (TA) بالمرحلة العاشرة ضمن مشروع «بيت الوطن» بمدينة العبور الجديدة، وفقًا لجدول زمني محدد، اعتبارًا من يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين، والالتزام بالمواعيد المقررة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مواصلة تنفيذ برامج تسليم الأراضي بمختلف المشروعات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام أعمال التسليم، وتيسير حصول المواطنين على قطع الأراضي والوحدات المخصصة لهم، بما يسهم في سرعة استكمال مقومات التنمية بالمدن الجديدة.

من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بدءاً من يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 للقطع من 121 إلى 135، ويوم الإثنين 5 أكتوبر للقطع من 136 إلى 150، ويوم الثلاثاء 6 أكتوبر للقطع من 151 إلى 165، ويوم الأربعاء 7 أكتوبر للقطع من 166 إلى 180.

ويُستأنف التسليم يوم الأحد 11 أكتوبر للقطع من 181 إلى 195، ويوم الإثنين 12 أكتوبر للقطع من 196 إلى 210، ويوم الثلاثاء 13 أكتوبر للقطع من 211 إلى 225، ويوم الأربعاء 14 أكتوبر للقطع من 226 إلى 240.

كما يتم التسليم يوم الأحد 18 أكتوبر للقطع من 241 إلى 255، ويوم الإثنين 19 أكتوبر للقطع من 256 إلى 270، ويوم الثلاثاء 20 أكتوبر للقطع من 271 إلى 285، ويوم الأربعاء 21 أكتوبر للقطع من 286 إلى 300، ثم يوم الأحد 25 أكتوبر للقطع من 301 إلى 315، ويوم الإثنين 26 أكتوبر للقطع من 316 إلى 330، ويوم الثلاثاء 27 أكتوبر للقطع من 331 إلى 345، ويوم الأربعاء 28 أكتوبر للقطع من 346 إلى 360.

ويُستكمل التسليم خلال شهر نوفمبر، حيث سيتم يوم الأحد 1 نوفمبر للقطع من 361 إلى 375، ويوم الإثنين 2 نوفمبر للقطع من 376 إلى 390، ويوم الثلاثاء 3 نوفمبر للقطع من 391 إلى 405، ويوم الأربعاء 4 نوفمبر للقطع من 406 إلى 420، ويوم الأحد 8 نوفمبر للقطع من 421 إلى 435، ويوم الإثنين 9 نوفمبر للقطع من 436 إلى 445، ويوم الثلاثاء 10 نوفمبر للقطع من 1 إلى 15، ويوم الأربعاء 11 نوفمبر للقطع من 16 إلى 30.

كما سيتم التسليم يوم الأحد 15 نوفمبر للقطع من 31 إلى 45، ويوم الإثنين 16 نوفمبر للقطع من 46 إلى 60، ويوم الثلاثاء 17 نوفمبر للقطع من 61 إلى 75، ويوم الأربعاء 18 نوفمبر للقطع من 76 إلى 90، ويوم الأحد 22 نوفمبر للقطع من 91 إلى 105، ويوم الإثنين 23 نوفمبر للقطع من 106 إلى 120.

وأشار رئيس الجهاز إلى تخصيص أيام 15 و22 و29 أكتوبر، و5 و12 و19 و24 نوفمبر 2026، للمتخلفين عن الاستلام في المواعيد المحددة لهم، على أن يتوجهوا إلى مقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التسليم.

ونوه رئيس جهاز العبور الجديدة بضرورة توجه العملاء إلى المركز التكنولوجي لخدمة العملاء بمقر الجهاز، لفتح ملف خاص بالقطعة، مع إحضار جميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض، وسداد المستحقات المالية المقررة، وذلك لاستكمال إجراءات التسليم وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

بيت الوطن العبور الجديدة الأراضي السكنية وزارة الإسكان

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