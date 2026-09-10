حسين عموتة يكشف سبب عدم مشاركة الشحات وخطة تجهيز إمام عاشور مع الأهلي

تحدث حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف إمام عاشور وحسين الشحات من المشاركة، عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن إمام عاشور يحتاج إلى المشاركة بشكل تدريجي، من أجل استعادة لياقته البدنية والوصول إلى أفضل حالة تساعده على الظهور بشكل مؤثر من الناحية الفنية.

وأوضح المدير الفني للأهلي: «إمام عاشور يحتاج بالتدريج الحصول على الوقت الكافي من الدقائق لاسترجاع اللياقة البدنية اللي تساعده يكون مؤثر فنيًا.. كنت أخشى إصابته خلال الفترة الماضية».

وأضاف عموتة أن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع جاهزية اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابات أو الذين لم يستعيدوا كامل لياقتهم البدنية، لتجنب تعرضهم لانتكاسات جديدة.

وعن عدم مشاركة حسين الشحات في المباراة، رد عموتة قائلًا: «اللاعبين الجاهزين من الناحية البدنية يشاركوا».

ويعتمد عموتة خلال الفترة الحالية على تقييم الحالة البدنية للاعبين قبل اختيار التشكيل الأساسي، في ظل ضغط المباريات ورغبة الجهاز الفني في الوصول بجميع عناصر الفريق إلى أعلى معدلات الجاهزية.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري، ليواصل الفريق مشواره في المسابقة وسط منافسة قوية على صدارة جدول الترتيب.