عبيدة أمير تتعاون مع المخرجة بتول عرفة للمرة الثامنة في كليب "حنية إيه"

تتعاون المطربة عبيدة أمير، ابنة المايسترو والموسيقار الكبير أمير عبد المجيد، مع المخرجة بتول عرفة للمرة الثامنة، حيث يجمعهما المنتج فهد الزاهد – شركة لايف ستايلز ستوديوز من جديد، بعدما حقق الثلاثي الذهبي نجاحات كبيرة.

وكانت المخرجة بتول عرفة قد تعاونت مع عبيدة أمير في 8 كليبات، وصورت أعمالها في مصر ولبنان والمجر وتركيا وغيرها، وتحمل أغنية "حنية إيه" توقيع الشاعر سمير طارق في الكلمات، فيما وضع ألحانها محمود صلاح، وتولى يوسف حسين مهمة التوزيع الموسيقي، وهي من إخراج بتول عرفة.

، والتعاون مع مجموعة من الفنانين وصناع الموسيقى في العالم العربي.

وتُعدّ المخرجة بتول عرفة من أبرز المخرجات في مصر والوطن العربي، وقد حصلت على جائزة أفضل مخرج كليبات في حفل Middle East Music Awards 2024، وسبق أن قدمت ما يقارب 140 كليباً مع كبار نجوم مصر والوطن العربي، منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح، قدمت المخرجة بتول عرفة مؤخراً مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات دينا الشربيني وهالة صدقي ورانيا يوسف، وشارك في البطولة كل من النجوم دياب وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادي. والعرض من تأليف هاني الطمباري، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين، وألحان كريم عرفة، والتوزيع الموسيقي لأيمن التركي، والأزياء لأميرة صابر.

كما حققت نجاحاً كبيراً بتقديمها مسرحية "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف، وبطولة نيكول سابا ومحمود عبد المغني ومحمد عبد الرحمن، ومسرحية "مبروك جالك ولد" من بطولة أحمد فهمي وآيتن عامر، ومسرحية "شحاتين أكاديمي" من بطولة أحمد فهمي وآيتن عامر ودياب وسامي مغاوري.

كما قدمت العرض المسرحي "تقدر"، وهو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـ Mapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد، بمشاركة 80 راقصاً.