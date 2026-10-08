حوار مع البحر وغزة 13.. فيلمان فلسطينيان من تورنتو إلى مهرجان الدوحة السينمائي

يواصل الفيلمان الفلسطينيان «حوار مع البحر» للمخرج مؤيد عليان و«غزة 13» للمخرج حسام أبو دان رحلتهما الدولية، ويحظيان بعرضهما العربي الأول ضمن المسابقة الدولية في مهرجان الدوحة السينمائي، بعد مشاركتهما في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

ويجمع الفيلمان حضور السينما الفلسطينية في المهرجانات الدولية، ويقدّم كل منهما حكاية إنسانية تتناول أثر الظروف المحيطة على الحياة اليومية والعلاقات العائلية. وبينما يتتبع «حوار مع البحر» رحلة أبٍ في القدس بحثًا عن حقيقة غياب ابنه، يقترب «غزة 13» من تفاصيل الحياة في مخيم نزوح في غزة، عبر تجربة فتاة في الثالثة عشرة من عمرها ووالدها.

«حوار مع البحر» لمؤيد عليان

بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وعرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، يواصل فيلم الدراما العائلية «حوار مع البحر» للمخرج الفلسطيني مؤيد عليان مسيرته الدولية، ويحظى بعرضه العربي الأول ضمن المسابقة الدولية لمهرجان الدوحة السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في القدس حول كمال، رجل فلسطيني يبلغ من العمر 60 عامًا، يتلقى أمرًا من محكمة إسرائيلية يُلزمه بسداد مبلغ كبير مستحق للتأمين الوطني، يُزعم أن ابنه وائل مدين به. لكن وائل، بحسب ما يعرفه كمال، غرق في البحر الأحمر قبل عقود. وحين يكتشف كمال أن السلطات لا تملك سجلًا رسميًا يثبت وفاة ابنه، ينطلق متتبعًا الخيط الوحيد المتبقي أمامه، في رحلة لكشف الحقيقة ومعرفة ما حدث لوائل.

الفيلم من تأليف وإنتاج مؤيد عليان ورامي عليان، وإخراج مؤيد عليان. ويؤدي بطولته كامل الباشا، ويشارك في البطولة عامر حليحل، وربى بلال، وهيثم العمري، وبهيرة العباسي، وماريا زريق، وريبيكا إزميرالدا تلحمي، وإبلا ماري، والفيلم إنتاج مشترك بين فلسطين وهولندا والسعودية وقطر. صوّره لورينزو كاساديو فانوتشي، وتولى ماتيو فاسيندا المونتاج، ومحمد شالودي الصوت، وفابيان فان إيك الموسيقى. أنتجته شركة PalCine Productions (مؤيد عليان ورامي عليان)، وشارك في إنتاجه كل من KeyFilm وصندوق البحر الأحمر وشركة Metafora Production. تتولى MAD Distribution توزيعه في العالم العربي، فيما تتولى MAD World المبيعات الدولية باستثناء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. ومن الجهات الداعمة للفيلم صندوق Hubert Bals، وصندوق هولندا للأفلام، وصندوق البحر الأحمر، ومؤسسة الدوحة للأفلام.

«غزة 13» لحسام أبو دان

بعد عرضه العالمي الأول ضمن برنامج Centerpiece في الدورة الحادية والخمسين من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وفوزه بجائزة نيتباك التي تمنح من شبكة ترويج السينما الآسيوية، يتجه الفيلم الفلسطيني «غزة 13» للمخرج حسام أبو دان إلى مهرجان الدوحة السينمائي، ويحظى بعرضه العربي الأول ضمن المسابقة الدولية.

تدور أحداث الفيلم عام 2025، عقب تفجير يدمّر منزل رغد، الفتاة ذات الثلاثة عشر عامًا، ويودي بحياة أفراد من عائلتها. وفي مخيم مكتظ للنازحين، تواجه رغد مرحلة البلوغ محرومة من أمها وخصوصيتها ومن أبسط مقومات الرعاية الصحية. وفي الوقت نفسه، ينجذب والدها إلى عالم السوق السوداء الذي يديره تاجر نافذ يُدعى خليل، فيما يحاولان النجاة في ظروف قاسية.

الفيلم من إخراج ومونتاج وإنتاج حسام أبو دان، وإنتاج تنفيذي للمنتج حنا عطالله. كتب السيناريو خليل المزيين، مع مساهمات كتابية إضافية من حسين الداش وحسام أبو دان. تولى يوسف مشهراوي إدارة التصوير، وهبة عثمان استشارة المونتاج، فيما قادت مصممة الصوت رنا عيد عملية مزج الصوت وهندسته. تتولى MAD World المبيعات الدولية، بينما تتولى Watermelon Pictures التوزيع في أمريكا الشمالية.

«غزة 13» هو الفيلم الروائي الطويل الأول لحسام أبو دان. أُنتج من قبل شركة New Scene للإنتاج الإعلامي، بدعم من معهد الدوحة للأفلام وصندوق آفاق، ويُعد إنجازًا بارزًا في السينما الفلسطينية بوصفه أول فيلم روائي طويل يُصوَّر في غزة منذ 12 عامًا. صُوّر بالكامل في قطاع غزة بمشاركة طاقم تمثيل وفنيين فلسطينيين محليين، في ظل ظروف الحرب، ويتناول الأثر النفسي والاجتماعي للنزوح من خلال تفاصيل الحياة اليومية.