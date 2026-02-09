علا رشدي توجه رسالة شكر لكل من واساها في وفاة والدها

وجهت الفنانة علا رشدي، رسالة شكر لكل من قدم لها العزاء في والدها الراحل.

وكتبت علا رشدي عبر ستوري حسابها على انستجرام: “شكرا لكل من حضر أو اتصل أو ارسل رسالة مواساة في وفاة والدي الغالي دعمكم وكلماتكم الطيبة خففت عنا كثيرا ونرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر”.

وكانت قد نعت الفنانة علا رشدي والدها بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، عبّرت خلالها عن حزنها العميق لفقدان والدها، واصفة إياه بأنه أقرب وأغلى شخص في حياتها

ونشرت علا مجموعة صور لوالدها الراحل وعلقت عليها إن رحيل والدها ترك بداخلها فراغًا كبيرًا، وكأن العالم فقد نوره فجأة، مؤكدة أنه كان عالمها كله، وداعمها الأول، وصوت الحكمة والحنان في حياتها اليومية.

وأضافت أن والدها غرس خلال حياته الكثير من القيم الإنسانية الجميلة، وترك أثرًا طيبًا وتعاليم ملهمة في نفوس كل من عرفوه، مشيرة إلى أنها ستسعى لمواصلة إرثه، والتحلي بجزء من حكمته وصبره وعطائه غير المشروط

كما وجّهت علا رشدي رسالة وداع مؤثرة لوالدها، داعية الله أن يرحمه رحمة واسعة، وينعم عليه بالسكينة والطمأنينة، ويجعله من أهل أعلى درجات الجنة، مؤكدة ثقتها بأنه في مكان أفضل يليق بروحه الطيبة.