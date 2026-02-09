رمضان 2026 .. المطرب السعودي إبراهيم الحكمي يغني تتر مسلسل أولاد الراعي

منذ ساعات قليلة انتهي النجم السعودي ابراهيم الحكمي من تسجيل تتر اغنية مسلسل اولاد الراعي في احد ستديوهات الصوت بمنطقة المهندسين و التي كتب كلماتها ايمن بهجت قمر والحان عزيز الشافعي.

والتي تتناول قصة صعود اولاد الراعي من مرحلة الطفولة والشباب وحتي الصعودً الي رجال الاعمال.



وقد قام الحكمي بتسجيل التتر ليكون جاهز للعرض مع انطلاق اولي حلقات المسلسل معً بداية شهر رمضان المقبل.

مسلسل “اولاد الراعي”

ومسلسل “اولاد الراعي” من تأليف ريمون مقار و اخراج محمود كامل وبطوله ماجد المصري و خالد الصاوي واحمد عيد و ايهاب فهمي ونيرمين الفقي وامل بوشوشة وشادي مقار ومحمد عز المسلسل من نوعية مسلسلات الاثارة والتشويق ويعرض في ٣٠ حلقةً .

يذكر ان المطرب ابراهيم الحكمي غني ايضا تتر البدايه والنهاية لمسلسل جبل الحلال بطوله النجم الراحل محمود عبد العزيز وغني ايضا تتر مسلسل بعد البدايه للنجم طارق لطفي وغني ايضا من انتاج فنون مصر تتر مسلسل الطوفان.