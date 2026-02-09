قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء تعلن عرض مسلسل «أنس Ai» في رمضان 2026 لنشر القيم الأسرية بأسلوب تكنولوجي
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
فن وثقافة

رمضان 2026 .. المطرب السعودي إبراهيم الحكمي يغني تتر مسلسل أولاد الراعي

إبراهيم الحكمي
إبراهيم الحكمي
تقى الجيزاوي

منذ ساعات قليلة انتهي  النجم السعودي  ابراهيم الحكمي من تسجيل  تتر اغنية مسلسل اولاد الراعي في احد ستديوهات الصوت  بمنطقة المهندسين و التي كتب كلماتها ايمن بهجت قمر والحان عزيز الشافعي.

 والتي تتناول قصة صعود اولاد الراعي من مرحلة الطفولة والشباب وحتي الصعودً الي رجال الاعمال. 


وقد قام الحكمي بتسجيل التتر ليكون جاهز للعرض مع انطلاق اولي حلقات المسلسل معً بداية شهر رمضان المقبل.

مسلسل “اولاد الراعي”

ومسلسل “اولاد الراعي” من تأليف ريمون مقار و اخراج محمود كامل وبطوله ماجد المصري و خالد الصاوي واحمد عيد و ايهاب فهمي ونيرمين الفقي وامل بوشوشة   وشادي مقار ومحمد عز المسلسل من نوعية مسلسلات الاثارة والتشويق ويعرض في ٣٠ حلقةً .

يذكر ان المطرب ابراهيم الحكمي غني ايضا تتر البدايه والنهاية لمسلسل جبل الحلال بطوله النجم الراحل محمود عبد العزيز وغني ايضا تتر مسلسل بعد البدايه للنجم طارق لطفي وغني ايضا من انتاج فنون مصر تتر مسلسل الطوفان.

اولاد الراعي ابراهيم الحكمي عزيز الشافعي ايمن بهجت قمر مسلسل “اولاد الراعي”

