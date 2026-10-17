رسالة مؤثرة من سامر أبو طالب إلى نجله مالك بسبب الخلافات مع والدته

وجّه الفنان سامر أبو طالب رسالة مؤثرة إلى نجله مالك، عبّر خلالها عن حزنه بسبب الخلافات الأسرية التي وصلت إلى ساحات المحاكم، وانتقد ما وصفه بتداول تصريحات وأحاديث مسيئة عنه، معتبرًا أن ما يحدث تسبب في تشويه صورته أمام الجمهور.

وكتب سامر أبو طالب عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، رسالة عاطفية لنجله، قال فيها: «مالك حبيبي وصاحبي وابني وأول فرحتي وروح قلبي، علشانك أستحمل الدنيا تشيل وتحط فيا، مش بس يتشهر بيا ويتقال عني كلام من أوقح الكلام اللي ممكن يتقال عن بني آدم زيي، معروف عنه الاحترام والكرم وبيتقي ربنا في كل شيء، وما بيظلمش ولا بييجي على حد، الحمد لله، وربنا يديمها نعمة».

وأضاف أبو طالب أنه يشعر بالحزن لأن نجله قد يكبر وسط خلافات بين والديه وصلت إلى المحاكم وأصبحت متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن رفضه لما اعتبره استغلالًا للأزمة من أجل تحقيق الانتشار والترويج لأعمال فنية.

وتابع في رسالته: «عايز أقولك يا مالك إني ما كنتش أحب تكبر تلاقي العلاقة كده بين أمك وأبوك، واصلة للمحاكم والكل بينشر ويعيد ويزيد فيها.. وعشان إيه؟! عشان أغنية تطلع تريند!! ولا شوية دعاية أقل ما يقال عنها إنها دعاية رخيصة وشو مالوش قيمة»





وأضاف: أنا من بداية الأزمة وأنا مقرر إني عمري ما هعمل فيك كده، وهفضل ملتزم الصمت تمامًا، لأني مش من الشخصيات اللي بتحب الدوشة والمشاكل والقيل والقال والفضايح ورمي الناس بالباطل.. وسكوتي عن حقي وشتمي وإهانتي أنا وأسرتي ومراتي وأبويا وإخواتي في اللي فات ده كله، والتزامي الصمت، كان عشانك يا حبيبي، عشانك أنت وبس يا مالك، محروم منك، وبقالي 5 شهور مش بشوفك عشان بس العند، ولمجرد إن (الحضانة مع مامتك)، وبرضه ما تكلمتش وما حاولتش أعمل شوشره، وفوضت أمري لله في أموري كلها، وقلت إن شاء الله ربنا قادر يغير الأحداث للأحسن وللأصلح ليك يا مالك. وبرضه سكوتي عشانك أنت.

واختتم: علشانك هوقف اللي بيحصل قبل نهاية مسلسل أب ولكن اللي إحنا فيها دي، ردي هيكون رد قانوني على كل الإشاعات ومحاسبة كل من شارك فيها، أصل أنا مش محتاج أعمل تريند على حساب ابني، اللي هيكبر يلاقي أمه بتشهر بأبوه بالكذب وبدون وجه حق، وفي الآخر تقولك: دي لعبة محامي وأنا ماليش دعوة.. وكأنها بأعصاب باردة بتنقذ نفسها، لكنها بتضيع ابنها.

رنا سماحة ترد على تصريحات طليقها

وخرجت رنا سماحة، عن صمتها وردت على تصريحات طليقها وكتبت عبر فيس بوك: كنت مقررة من فترة إني ما أفتحش الموضوع ده، وأسيب الرد قانوني فقط، ولكن طالما وصلنا لقلب الحقائق، فأعتقد إن من حقي الرد، أولًا، فيما يخص القضايا المتداولة في المحاكم، فكلها تخص حقوق مالك، ابن سامر أبو طالب، يعني نفقة ومصاريف مدارس، وبما إني متطلقة عن طريق الخلع، فإني تنازلت عن كامل حقوقي.

وأضافت: هتكلم فيما يخص الحكم الصادر ضد أبو ابني، سامر أبو طالب، بالحبس، الحكم رقم 4713 لسنة 2026 حبس أسرة الهرم، الصادر بتاريخ 26/9، وده كان حكم لامتناع الأب عن دفع نفقة ابنه، وده مثبت رسميًا، وبالمناسبة، دي مش أول قضية حبس تترفع، فعلى مدار سنتين، كل مرة بناخد النفقة على دفعات بعد رفع قضية حبس لامتناعه عدة شهور عن الدفع، وكله مثبت بالأوراق، ولكن القضية الأخيرة اتحكم فيها بالحبس، ورغم ذلك ما سلّمتش الحكم لتنفيذ الأحكام احترامًا لابني، وتركت الأمر للأستاذ سعيد بيومي، المحامي، اللي بدوره تواصل مع محامي أبو مالك، واتفقوا إنه يسدد وديًا من غير تنفيذ حكم الحبس، وما زالت مصاريف مدرسة ابني العام الماضي لم تُسدَّد حتى الآن، رغم الحكم النهائي اللي صدر بعد استئناف الأستاذ سامر وامتناعه أيضًا عن مصاريف مدرسة ابنه، وأيضًا هناك دعوى حبس تخص هذا الامتناع.

واستكملت: حتى مسكن الحضانة، ابني قاعد فيه بموجب حكم محكمة، بعد استئنافات كثيرة ومحاولات وصلت لبيع البيت من طرف الأب، أيضًا علشان ابنه ما يقعدش في بيته، وده مش كلام مرسل، ده كلام مثبت بقضايا وأحكام، وده بعد عدم التوصل لأي حلول ودية من طرف الأب، ورغم تدخل أكثر من شخص، إلا إنه رافض يدفع المصاريف المحكوم بيها، أما بالنسبة لرؤية ابني، فعلى مدار الأعوام اللي فاتت، وأمام مرأى الجميع، ورغم عدم إنفاق الأب، مالك كان بيروح أسبوعيًا لباباه وبيكلمه يوميًا فيديو كول، ولكن كان عندي شرط وحيد، إن في شخص معين مينفعش يختلط بابني لأسباب يعلمها الجميع، حفاظًا على سلامة ابني، ورغم الاتفاق الودي بيني وبين والد سامر أبو طالب على هذا الموضوع، اكتشفت إن ده بيتم من ورايا، ولما واجهتهم قالولي إنه ظرف طارئ ومش هيتكرر، وبرضه، عشان ابني، قعدت معاه وشرحت له إن أبوه اتجوز وهيبقى عنده أخت، عشان ده الصح وده دوري كأم، ولكن مع ذلك، لم تُحترم رغبتي، واتكررت أكتر من مرة، واتصدمت إن ابني بدأ يتغير سلوكه، وبدأ يكذب عليَّ ويقولي حاجات بدأت تتزرع في دماغه، ولأول مرة بدأ ابني يكذب عليَّ، وكل ده واجهت بيه الطرف الآخر.

وواصلت: وطلبت إن بعد كده رؤية مالك تكون في بيته، أو ياخده يخرجه ويرجعهولي، لكن مش هينفع ينام بره البيت حفاظًا على سلامته النفسية، ولكن الأب رفض وامتنع عن رؤية ابنه بكامل إرادته، مع استمرار اتصاله بيه فيديو يوميًا، ووعد الطفل المسكين يوميًا بأني هاجي أشوفك، هاجي أخرجك، وكلها وعود كاذبة من أب لابنه.

واختتمت: في كل الفترة اللي فاتت، الأستاذ سامر وزوجته مكرسين السوشيال ميديا للسب والتلقيح على أم ابنه على مرأى الجميع، ومع ذلك أنا ساكتة ومبردش، ولكن من حقي أحمي ابني وأدور على حقوقه، وهفضل بعمل كده لآخر يوم في عمري، مش أنا اللي بسعى ورا الترند، لأن الحمد لله ترند بشغلي، ولا أنا الأم اللي ممكن تستخدم ابنها لأي أغراض، أنا أم بتدور على حق ابنها، ودي أبسط حقوقي، ومحترمة جدًا قانون بلدي، رغم كل الصعوبات اللي بقابلها كست بتقوم بدورين: أم وأب، وفي النهاية، ده آخر بوست هكتبه، وآخر مرة هتكلم في هذا الشأن، مع استمرار القضايا اللي بطالب فيها بحق ابني، اللي بالمناسبة هيكبر فعلًا وهيعرف كل حاجة، وهيفهم مين بيحبه ومين عامل نفسه بيحبه قدام الناس وعايز الشو والترند.