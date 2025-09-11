قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
وزير التعليم يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز آفاق التعاون
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
فن وثقافة

منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها

سامر أبو طالب
سامر أبو طالب
تقى الجيزاوي

أعلن الملحن سامر أبو طالب وطليق الفنانة رنا سماحة خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعي هبة زكريا عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، وذلك بعد انفصالها عنها ٨ أشهر.

وفى اول تعليق لرنا سماحة ، كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، معلقة: “مرة واحد متجوز واحدة عرفي راح خطبها” ، وتوقع العديد من جمهورها انها نقصد الحديث عن طليقها بشكل غير مباشر.

وكانت تحدثت رنا سماحة فى لقاء مع صدي البلد عن كواليس انفصالها عن زوجها ، قالت رنا سماحة: ان الزواج بينهما لم يتم بناءا عن قصة حب كما تداول بل كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية لذلك قرروا الزواج والذى استمر لمدة ٥ سنوات وتم الإنفصال بسبب عدم الإتفاق بينهما ولم تتعرض للعنف او الإهانة كما تداول ولكنها خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال بسبب الضغوط النفسية التى تعرضت لها.

رنا سماحة: لم اتعاون مع طليقي فى اعمال فنية

وعن إمكانية التعاون الفني بينهما ،أكدت رنا سماحة ان لا تقبل التعاون الفني مع زوجها السابق.

رنا سماحة تكشف إمكانية دخولها قصة حب جديدة

وعن إمكانية دخولها قصة حب جديدة ، قالت رنا أن من الطبيعي ان تتدخل قصة حب جديدة ولكنها لا تحب التسرع فى هذه الأمور وتترك الأمور تسير بشكل طبيعي.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

