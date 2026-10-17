كنت الصندوق الأسود لأحمد زكي.. أبرز تصريحات تيسير فهمي مع يمنى بدراوي

حلت الفنانة تيسير فهمي ضيفة على برنامج ورقة بيضا على قناة النهار بتقدمه الإعلامية يمنى بدراوي، في حلقة حوارية دسمة اتسمت بالشفافية والجرأة، شهدت إدلاء النجمة القديرة بسلسلة من التصريحات الخاصة والمهمة التي تتناول حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية الطويلة والعلاقات التي جمعتها بعمالقة الوسط الفني.

الابتعاد عن الناس والسلام النفسي

في بداية الحوار، تحدثت الفنانة تيسير فهمي عن فلسفتها الخاصة في الحياة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن قرار ابتعادها وعزلتها عن صخب الحياة الاجتماعية والوسط الفني كان بمثابة قرار واعٍ ومريح لنفسيتها، حيث قالت: «الابتعاد عن الناس نعمة كبرى وهدوء بال يشتري الإنسان به راحته النفسية». وأوضحت أن تقدم العمر والمراحل المختلفة تغير من أولويات الإنسان وتجعله يبحث عن السكينة والبعد عن المهاترات والقيل والقال.

التنشئة الأسرية والمساواة بين الأبناء

وتطرقت تيسير فهمي إلى طفولتها ونشأتها الأسرية، مؤكدة أن أسرتها كان لها الأثر الأكبر في تكوين شخصيتها القوية والمستقلة، وقالت: «عيلتي كانت بتعامل البنت زي الولد بالظبط، مفيش تفرقة ولا تمييز»، وأضافت أن أربعة من أشقائها أثروا بشكل مباشر وعميق في تشكيل وجدانها وتوجهاتها الفكرية والشخصية، مما جعلها تعتمد على نفسها وتتخذ قراراتها بحرية كاملة طوال حياتها.

سر الزواج الناجح لمدة 40 عاماً وقضية عدم الإنجاب

وحول حياتها الزوجية المستقرة، كشفت الفنانة القديرة أسرار استمرار زواجها الممتد لأكثر من 40 عاماً، مؤكدة أن الاحترام المتبادل والمودة والصداقة بين الزوجين هي الأساس الذي يحمي المؤسسة الزوجية من التقلبات. أما فيما يتعلق بعدم إنجابها، فقد حسمت الجدل بوضوح وصراحة قائلة: «لم أكن مجبرة على أي شيء، ولم أشعر يوماً بالندم على عدم الإنجاب، بل كانت هذه هي إرادة الله وقناعتي واختياري للمسار الذي أعيشه».

كواليس علاقتها بالنجم الراحل أحمد زكي

وفي فقرة مليئة بالذكريات الفنية، كشفت تيسير فهمي عن تفاصيل علاقتها الاستثنائية بالنجم الراحل أحمد زكي، مؤكدة أنها كانت من أقرب الأشخاص إليه في الوسط الفني، وقالت: «كنت الصندوق الأسود للنجم أحمد زكي ومعايا أسراره ومواقفه الإنسانية التي لم يتحدث عنها مع أحد». وأضافت أن أحمد زكي كان فناناً استثنائياً وعبقرياً يعيش الشغف والتقمص في كل لحظة، وأن زوايا شخصيته الإنسانية كانت أعمق بكثير مما يراه الجمهور على الشاشة.

موقفها من الفن والغياب الحالي

واختتمت تيسير فهمي الحوار بالإجابة عن أسئلة فقرة "الأسئلة السريعة"، حيث أكدت أن الفن بالنسبة لها كان رسالة وشغفاً قدمت خلاله أعمالاً افتخرت بها وسعدت بتأثيرها في المجتمع المصري والعربي، مشيرة إلى أنها غير نادمة على الابتعاد في الوقت المناسب لتبقى صورتها جميلة ومحترمة في أذهان جمهورها ومحبيها.

يُذكر أن برنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي يُعرض أسبوعياً على شاشة قناة النهار، ويحقق متابعة واسعة بفضل استضافته لنخبة من كبار نجوم الفن والمجتمع وإجراء حوارات إنسانية وفنية تتسم بالعمق والصراحة.