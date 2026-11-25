أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، نزوح 795 شخصاً على الأقل من مناطق متفرقة في ولاية غرب كردفان السودانية خلال يوم واحد، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد المخاوف من استمرار القتال بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وقالت المنظمة، في بيان، إن فرق تتبع النزوح التابعة لها رصدت فرار 210 أشخاص من بلدة أبو زبد، يوم الثلاثاء، باتجاه منطقة السنوت في غرب كردفان وولاية شرق دارفور.

وأضافت أن 260 شخصاً آخرين نزحوا من منطقة أبو غالب، متجهين إلى مناطق في محلية شيكان بولاية شمال كردفان، فيما فر 325 شخصاً من قرية ساتا في غرب كردفان، بسبب تدهور الوضع الأمني، واتجهوا أيضاً نحو مناطق في ولاية شمال كردفان.

وأوضحت المنظمة أن الأوضاع لا تزال متوترة ومتقلبة، مؤكدة استمرار مراقبتها للتطورات الميدانية وحركة السكان في المناطق المتضررة.

ويأتي النزوح الجديد بعد موجات فرار متتالية شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، إذ أعلنت المنظمة في 23 نوفمبر نزوح 2050 شخصاً إضافياً من بلدة أبو زبد ومنطقة أبو غالب خلال يومين، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

كما أفادت المنظمة، الاثنين، بنزوح 2325 شخصاً آخرين من بلدة أبو زبد وقريتين بالمنطقة خلال يوم واحد.

وشهدت أبو زبد ومناطق محيطة بها موجات متكررة من النزوح منذ 14 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع تصاعد القتال بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان منذ اندلاع الحرب بين الطرفين في أبريل 2023، على خلفية خلافات بشأن دمج قوات الدعم السريع في المؤسسة العسكرية، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.