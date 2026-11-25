أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المعاملة الحسنة بين الزوجين هي الأساس في بناء المودة والرحمة داخل الأسرة، محذرًا من أن تطاول الزوج على زوجته أو تعمد الزوجة الامتناع عن خدمة زوجها، وما يصاحب ذلك من إساءة متبادلة، يؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية وينعكس سلبًا على الأبناء.

أمين الإفتاء: المعاملة الحسنة بين الزوجين هي الأساس في بناء المودة والرحمة

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأطفال يتعلمون من السلوك الذي يشاهدونه داخل المنزل أكثر مما يتعلمون من النصائح والتوجيهات، مشيرًا إلى أن الابن الذي يرى والده يتطاول على والدته أو يستخدم ألفاظًا غير لائقة، قد يكتسب السلوك نفسه ويكرره في تعاملاته مستقبلًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأبناء يحاكون تصرفات والديهم بصورة تلقائية، مستشهدًا بالطفل الذي يرى والده يؤدي الصلاة فيحاول تقليده في الركوع والسجود، حتى وإن لم يكن مدركًا لمعاني هذه الأفعال، بينما قد لا يستجيب الطفل الذي يسمع والده يأمره بالصلاة إذا لم يشاهد منه هذا السلوك في حياته اليومية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأمر ينطبق أيضًا على سلوك الأم، فإذا اعتادت الإساءة إلى زوجها أو الحديث عنه بسوء أمام الأبناء، فإنهم قد يكتسبون هذه الطريقة في التعامل، محذرًا من أن استمرار هذه الأجواء قد يؤدي إلى نشأة أبناء يتعاملون بقسوة مع زوجاتهم مستقبلًا، وبنات يكررن السلوك نفسه في علاقتهن بأزواجهن.

وشدد أمين الفتوى على ضرورة أن يراجع الزوجان تصرفاتهما، وأن يدركا أن أبناءهما يتربون على ما يعيشان وسطه، وليس فقط على ما يسمعونه من أوامر ونصائح، مؤكدًا أن الخلافات الزوجية أمر وارد في أي حياة مشتركة، لكن الأهم هو كيفية إدارتها والتعامل معها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء ضرورة إبعاد الأبناء عن الخلافات والمشاحنات بين الزوجين، بحيث لا يسمعون تفاصيلها ولا يشاهدون مظاهر الإساءة المتبادلة، داعيًا كل طرف إلى التنازل أحيانًا وتقديم بعض المرونة من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية الأبناء من التأثر بالسلوكيات السلبية.