نجحت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، في التأهل إلى الدور النهائي بمنافسات فردي الناشئات تحت 19 سنة ببطولة إسطنبول للشباب 2026.

جاء ذلك عقب فوزها على لاعبة صينية بنتيجة ( 4 - 1) اليوم "السيت" في الدور نصف النهائي، لتضمن لمصر على الأقل ميدالية فضية.. وتواجه هنا جودة مساء اليوم بالدور النهائي لاعبة من فرنسا.

وتغلبت هنا جودة في الأدوار السابقة بالبطولة على لاعبة من الهند (4-0) في الدور ربع النهائي، وعلى لاعبة من كوريا الجنوبية (4-0) بالدور الثاني 16، وعلى لاعبة من هونج كونج (4 - 0) بالدور الأول "32".

وتقام البطولة بمدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 21 وحتى 28 نوفمبر الجاري.