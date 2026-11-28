حققت البطلة المصرية هنا جودة إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية، بعدما توجت بلقب بطولة العالم لتنس الطاولة للشابات تحت 19 عامًا، المقامة في تركيا، إثر فوزها على الفرنسية لينا هوتشارت بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وجاء تتويج هنا جودة باللقب العالمي بعد مشوار مميز في البطولة، نجحت خلاله في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بمنافسات تحت 19 عامًا، لتؤكد مكانتها بين أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة.

وكانت البطلة المصرية قد حجزت مقعدها في المباراة النهائية عقب تفوقها على الصينية يي يي جيانج بنتيجة 4-1 في الدور نصف النهائي، قبل أن تكرر النتيجة ذاتها أمام منافستها الفرنسية وتحسم اللقب لصالحها.

ويضاف الإنجاز العالمي الجديد إلى سجل حافل للبطلة المصرية، التي توجت في أكتوبر الماضي بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة 2026 في منافسات فردي السيدات، للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزها على مواطنتها دينا مشرف بنتيجة 4-1 في النهائي الذي أقيم بمدينة طنجة المغربية.