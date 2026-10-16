الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية اليوم (الجمعة) على معظم مناطق المملكة.

وبيّن المركز في تقرير له عن طقس المملكة اليوم أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من حائل، والجوف، والحدود الشمالية، بينما تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة، وتبوك، والشرقية.

ولفت إلى عدم استبعاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة، ومكة المكرمة والشرقية.