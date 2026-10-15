أمطار رعدية وبرد وغبار ورياح .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الخميس

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية اليوم (الخميس) على عدد من مناطق المملكة.

وفي تقرير له ، ذكر المركز أن مناطق الأمطار تشمل أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمةـ

وتوقع التقرير أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

ولفت إلى عدم استبعاد تكون الضباب الكثيف على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة.