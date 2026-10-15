طقس الجمعة في مصر .. أمطار ورياح واضطراب الملاحة في عدة مناطق

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة 16 أكتوبر 2026 أجواءً خريفية على أنحاء البلاد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 27 درجة مئوية، وسط نشاط للرياح واضطراب متوقع في الملاحة البحرية على عدد من السواحل.

وتتفاوت فرص سقوط الأمطار بين محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، التي قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، ومناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، التي تتوافر بها فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع امتداد احتمالات سقوط الأمطار إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من حلايب وشلاتين.

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حالة الطقس غدًا الجمعة في مصر

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدًا الجمعة 16 أكتوبر 2026 يحمل أجواءً خريفية، بالتزامن مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ووجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، على فترات متقطعة.

وتختلف شدة الأمطار المتوقعة من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق أخرى، وفقًا للتوقعات المعلنة.

ويصاحب هذه الأجواء نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، بما يسهم في تلطيف الأجواء على فترات متقطعة، مع ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة بشأن تطورات الحالة الجوية خلال اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدًا في القاهرة والمحافظات

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، مع اختلاف احتمالات الهطول وفقًا للنطاق الجغرافي، وذلك على النحو الآتي.

هل تسقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري؟

تتوافر فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، ما يجعل هذه المناطق من أبرز النطاقات المتوقع تأثرها بالأمطار خلال طقس الجمعة.

ما فرص سقوط الأمطار في جنوب الوجه البحري ومدن القناة؟

توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة، بالتزامن مع الأجواء الخريفية التي تشهدها البلاد.

هل تمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؟

تمتد فرص سقوط الأمطار، بنسبة حدوث تتراوح من 30% إلى 40%، إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، وفقًا للتوقعات المعلنة.

وتشمل المناطق المتوقع أن تمتد إليها فرص الأمطار أيضًا مناطق من حلايب وشلاتين جنوبًا، مع تفاوت فرص الهطول من منطقة إلى أخرى.

كم تبلغ سرعة الرياح غدًا في مصر؟

لفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، إذ تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س، على فترات متقطعة.

ويسهم نشاط الرياح في تلطيف الأجواء، لكنه يتطلب الانتباه إلى تطورات حالة الطقس، خصوصًا في المناطق المكشوفة، مع متابعة البيانات الرسمية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بسرعة الرياح وتأثيراتها.

ما المناطق المعرضة لاضطراب الملاحة البحرية غدًا؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من السواحل، وتشمل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد.

وتتراوح سرعة الرياح في المناطق البحرية المعنية من 40 إلى 60 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، وهو ما يستدعي الانتباه إلى التحذيرات الجوية المتعلقة بحركة الملاحة والأنشطة البحرية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع نشاط الرياح المتوقع، ما يجعل متابعة التحديثات الرسمية أمرًا مهمًا للراغبين في ممارسة الأنشطة البحرية أو التنقل عبر المناطق الساحلية المتأثرة.

درجات الحرارة غدًا الجمعة 16 أكتوبر 2026 في القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الجمعة في عدد من المدن المصرية، وجاءت على النحو الآتي.

القاهرة: العظمى 27 درجة، والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 درجة، والصغرى 20 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.

مطروح: العظمى 25 درجة، والصغرى 19 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 30 درجة، والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 33 درجة، والصغرى 23 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة اختلاف الأجواء بين المدن، إذ تسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى ضمن المدن الواردة في التوقعات، بواقع 33 درجة، تليها الإسماعيلية وشرم الشيخ عند 30 درجة، بينما تبلغ العظمى في القاهرة 27 درجة.

كيف يستعد المواطنون لتقلبات الطقس غدًا؟

في ضوء توقعات سقوط الأمطار ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، يُنصح بمتابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خصوصًا في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار أو الرياح النشطة.

كما ينبغي الانتباه إلى التحذيرات المتعلقة بالملاحة البحرية على السواحل المحددة، ومراعاة تغيرات الأحوال الجوية عند التخطيط للتنقل أو ممارسة الأنشطة الخارجية، مع عدم الاعتماد على التوقعات العامة وحدها عند صدور تحديثات جديدة.

وتظل متابعة البيانات الرسمية مهمة للتعرف على تطورات حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، خاصة أن فرص الأمطار وشدتها تختلف من منطقة إلى أخرى، وقد تتغير التفاصيل مع تحديث التوقعات الجوية.

خلاصة حالة الطقس غدًا في مصر

تتمثل أبرز ملامح طقس الجمعة 16 أكتوبر 2026 في الأجواء الخريفية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، إلى جانب نشاط الرياح بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء.

كما تشمل التوقعات اضطراب الملاحة البحرية على بعض السواحل، مع رياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، بينما تسجل العظمى في القاهرة 27 درجة، وفقًا للأرقام الواردة في بيان حالة الطقس.

وتبقى متابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية الوسيلة الأفضل للتعرف على أي تغييرات في توقعات الأمطار والرياح ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.