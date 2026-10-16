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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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استمرار الأجواء الخريفية.. تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية في مصر خلال الأسبوع المقبل

استمرار الأجواء الخريفية
استمرار الأجواء الخريفية
خالد يوسف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اعتباراً من يوم السبت 17 أكتوبر وحتى الخميس 22 أكتوبر 2026، حيث تشير الخريطة المناخية إلى استقرار الأجواء الخريفية على كافة أنحاء الجمهورية، مع وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، بالتزامن مع تحذيرات رسمية لقائدي المركبات بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحاً، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية.   

حالة الطقس نهاراً وليلاً خلال أسبوع والدرجات المتوقعة   

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون حاراً على جنوب البلاد. 

حالة الطقس نهاراً وليلاً خلال أسبوع

وفي المقابل، تميل الأجواء للبرودة في أول الليل وتصبح مائلة للبرودة الشديدة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة المدن والمحافظات، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة عظمى تدور حول 28 إلى 29 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى لتلامس 19 درجة.

الظواهر الجوية المسيطرة وشبورة الصباح الباكر   

تتمثل أبرز الظواهر الجوية طوال الأسبوع في تكثف الشبورة المائية الصباحية (من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً تقريباً) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء. 

الظواهر الجوية

وقد تكون الشبورة كثيفة أحياناً، ما يستوجب الحذر الشديد من قِبل سائقي السيارات والتحلي بالسرعات المقررة حفاظاً على السلامة العامة. 

خريطة الأمطار ونشاط الرياح على المدن الساحلية 

تشهد الفترة بداية من السبت والأحد 17 أكتوبر والأحد 18 أكتوبر فرصاً لسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. 

خريطة الأمطار ونشاط الرياح 

كما تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على فترات متقطعة، وخاصة على السواحل الغربية وجنوب سيناء، ما يسهم في تلطيف الأجواء بشكل كبير في الظل وفترات الليل.

نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين   

القيادة الآمنة: توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الباكر بسبب كثافة الشبورة المائية.   

توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة

الملابس المناسبة: ارتداء خريفية خفيفة أو إضافة قطعة إضافية ملائمة للأطفال وكبار السن خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر نظراً لبرودة الأجواء. 

متابعة النشرات: ضرورة متابعة التحديثات اليومية لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية للوقوف على أي تغيرات مفاجئة في الخرائط الجوية.   

الأجواء الخريفية حالة الطقس أبرز الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار الأجواء الخريفية تحذيرات رسمية لقائدي المركبات

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