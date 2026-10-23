أسعار جيتور T2 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم جيتور الصينية طراز T2 موديل 2026 في السوق السعودي، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV، مع تصميم خارجي بمفهوم الخطوط الصندوقية، إلى جانب تجهيزات داخلية وتقنيات مساعدة للسائق.

أبعاد جيتور T2 موديل 2026

يبلغ طول جيتور T2 نحو 4,612 مم، وعرضها 2,006 مم، فيما يصل ارتفاعها إلى 1,880 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,800 مم، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب جنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة، كما تضم مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع خاصية الضبط والطي الكهربائيين والتدفئة والذاكرة، إضافة إلى سقف بانورامي.

جيتور T2

محرك جيتور T2 موديل 2026

تعتمد جيتور T2 موديل 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة تبلغ 251 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

جيتور T2

تجهيزات جيتور T2 موديل 2026

تضم المقصورة مقعدًا للسائق قابلًا للتعديل كهربائيًا، مع ذاكرة لحفظ الوضعيات وخاصية التبريد، ويحصل الراكب الأمامي على مقعد كهربائي مزود بالذاكرة والتبريد، وتأتي السيارة بشاشة للمعلومات والترفيه قياس 15.6 بوصة، تدعم آبل كاربلاي، إلى جانب نظام صوتي يضم 12 سماعة.

جيتور T2

كما تتوفر عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، وشاحن لاسلكي للهواتف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، وتتضمن جيتور T2 مجموعة من أنظمة التحكم والسلامة، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

جيتور T2

كما تضم جيتور T2 موديل 2026 مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، وتشمل تجهيزات المساعدة أيضًا التحذير من التصادم الأمامي، فضلًا عن قراءة مسارات الطريق والتحذير عند الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء داخله، ومراقبة المنطقة العمياء وحساسات الركن وكاميرا.

سعر جيتور T2 موديل 2026 في السعودية

يتراوح سعر السيارة في السوق السعودي تقريبًا بين 126 ألف و162 ألف ريال سعودي.