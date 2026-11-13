مايكل كاريك يودع جماهير مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة بعد تعيين بوتشيتينو

وجّه مايكل كاريك، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير النادي، عقب انتهاء مهمته التدريبية وتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مديرًا فنيًا جديدًا للشياطين الحمر، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وحرص كاريك على توديع جماهير مانشستر يونايتد برسالة استعاد خلالها علاقته الطويلة بالنادي، الذي قضى بين جدرانه سنوات عديدة لاعبًا، قبل أن يعود إليه من جديد في منصب المدير الفني، مؤكدًا أن ارتباطه بالفريق سيظل قائمًا رغم انتهاء تجربته التدريبية.

كاريك: تدريب مانشستر يونايتد كان شرفًا عظيمًا

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، عبّر كاريك عن امتنانه الكبير للفرصة التي حصل عليها لقيادة مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن العمل داخل نادٍ بحجم الشياطين الحمر يمثل شرفًا لا يتاح للكثيرين.

ووجّه المدرب السابق الشكر إلى كل من ساندوه خلال فترة توليه المسؤولية، بداية من الجماهير، مرورًا بأعضاء الجهاز الفني والعاملين داخل النادي، وصولًا إلى اللاعبين.

وأوضح كاريك أن المسؤولية في مانشستر يونايتد لا تقتصر على تحقيق الانتصارات وحصد البطولات، بل تتطلب فهم تاريخ النادي وثقافته وقيمه والالتزام بالمعايير التي رسخها على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن خصوصية هذا الكيان كانت مصدر إلهام دائم بالنسبة إليه.

رسالة خاصة إلى جماهير الشياطين الحمر

وأفرد كاريك جانبًا كبيرًا من رسالته للحديث عن جماهير مانشستر يونايتد، واصفًا إياها بالمميزة والفريدة، مؤكدًا أن من أجمل لحظات تجربته مشاهدة فرحتهم وتأثرهم بالانتصارات واللحظات الاستثنائية التي عاشها الفريق خلال العام.

وأشار إلى أنه كان يتمنى رد جزء من الحب الذي حصل عليه من الجماهير، مؤكدًا أن هذا الحب لا ينتهي، وأن علاقته بهم ستظل قائمة مهما تغيرت الظروف.

كما اعترف المدرب السابق بأن الفريق لم يحقق النتائج التي كانت تطمح إليها الجماهير خلال الفترة الأخيرة، لكنه أعرب عن تقديره الكبير لاستمرار دعمهم له رغم صعوبة المرحلة وعدم وصول النتائج إلى المستوى المأمول.

وأكد أن مساندة الجماهير في الأوقات الصعبة تعني له الكثير، معتبرًا أن الوفاء خلال فترات التراجع يكشف حقيقة ارتباط المشجعين بالنادي، وهو أحد الأسباب التي جعلته يحب مانشستر يونايتد ويتمسك بالانتماء إليه على مدار سنوات طويلة.

كاريك يشكر الجهاز الفني والعاملين خلف الكواليس

ولم ينسَ كاريك توجيه الشكر إلى أعضاء الجهاز الفني الذين عملوا معه، مشيدًا بإخلاصهم وجهودهم اليومية ومساندتهم المستمرة طوال فترة توليه المسؤولية، ومؤكدًا تقديره لما قدموه من أجل الفريق.

كما حرص على الإشادة بالعاملين خلف الكواليس داخل النادي، الذين لا تحظى جهودهم دائمًا بالاهتمام الكافي، رغم الدور المهم الذي يقومون به في دعم المنظومة ومساعدة الفريق على أداء مهامه.

ووجّه كاريك رسالة تقدير إلى اللاعبين، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ومشيدًا بما بذلوه خلال فترة عمله معهم.

مانشستر يونايتد سيظل جزءًا من حياة كاريك

واختتم مايكل كاريك رسالته بالتأكيد أن مانشستر يونايتد سيظل جزءًا أصيلًا من حياته، وأن انتهاء مهمته التدريبية لن يغير شعوره بالفخر بالانتماء إلى النادي.

وأوضح أنه سيواصل دعم الفريق من المدرجات ومتابعة مبارياته بصفته أحد مشجعيه، متمنيًا أن يحقق الشياطين الحمر المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.