محافظ الغربية: رفع 550 طنًا من المخلفات والتراكمات خلال حملات نظافة بالمدن والأحياء

أعلن محافظ الغربية ، الدكتور علاء عبد المعطي، أن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية شنت حملات نظافة مكبرة لرفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والتي أسفرت عن رفع 550 طنًا، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وأوضح المحافظ في بيان اليوم ، أن مركز كفر الزيات سجل أعلى كميات الرفع بواقع 100 طن من المخلفات، يليه حي ثان طنطا بـ75 طنًا من المخلفات ، ثم مركز طنطا بـ67 طنًا من المخلفات ، وحي أول المحلة الكبرى بـ60 طنًا من المخلفات ، ومركز سمنود بـ53 طنًا من المخلفات ، ومركزا المحلة الكبرى وزفتى بـ50 طنًا من المخلفات لكل منهما.

وشملت الأعمال رفع 45 طنًا من المخلفات بحي أول طنطا، و40 طنًا من المخلفات بكل من مراكز السنطة وبسيون وقطور، و30 طنًا من المخلفات بحي ثان المحلة الكبرى.

وأكد المحافظ استمرار متابعة أعمال النظافة بمختلف المناطق، وتكثيف الجهود الميدانية لرفع المخلفات والتراكمات، والتعامل مع البؤر فور ظهورها، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.