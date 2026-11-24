واجهت موظفات في القطاع الصحي بأستراليا زميلهن السابق، الطبيب المتدرب رايان تشو، بعدما انتهك خصوصيتهن سرًا وصورهن خلسة خلال وجودهن في أكثر اللحظات خصوصية داخل دورات المياه وأماكن الاستحمام بالمستشفيات التي يعملن بها.

كارثة في مستشفيات أستراليا



وعرضت المحكمة مقطع فيديو يوضح كيفية تثبيت تشو خطافات على أبواب دورات المياه لتعليق أكياس شبكية بداخلها هاتف محمول يعمل على التسجيل بصورة مستمرة.



وكان يعمد أيضًا إلى إغلاق دورات المياه الأخرى وإحكام قفلها، لإجبار ضحاياه على استخدام دورة المياه التي أعدها مسبقًا للتصوير.



وعثرت السلطات بحوزة تشو على وثيقة للتخطيط تضمنت أسماء النساء اللاتي عمل معهن، والنساء اللاتي كان يخطط لاستهدافهن، إلى جانب مواعيد وجودهن في العمل وتغييرات نوباتهن، وجداول تنظيف دورات المياه.



وبعد اكتشاف ممرضة أخرى أحد الأكياس، دوّن تشو ملاحظات لنفسه يذكر فيها ضرورة عدم إغلاق دورات المياه أثناء تنظيفها، وعدم وضع الأكياس في الأماكن التي سبق اكتشافها فيها، واستخدام أكياس أصغر حجمًا لزيادة ارتفاع الهاتف وتحسين جودة التسجيلات.



ووصف المدعي العام هذه الملاحظات بأنها بمثابة وثيقة لتطوير أسلوبه، بما يشير إلى تخطيطه لارتكاب مزيد من الجرائم مستقبلًا.

وفي قاعة محكمة مكتظة، تحدثت الضحايا بصوت موحد عن الصدمة والغضب وفقدان الثقة والشعور بالخيانة، مؤكدات أن تصرفات زميلهن المنحرفة حطمت إحساسهن بالأمان.



ومثل رايان تشو، البالغ من العمر 29 عامًا، أمام بعض ضحاياه البالغ عددهن 871 امرأة، يوم الاثنين، بعدما أقر بتصوير مئات العاملين سرًا في مستشفى أوستن، ومركز بيتر ماكالوم لعلاج السرطان، ومستشفى ملبورن الملكي.



وبين عامي 2024 و2025، أخفى الطبيب الشاب هاتفًا محمولًا داخل أكياس شبكية وضعها في دورات المياه وأماكن الاستحمام، لتصوير العاملات دون علمهن، ومن بينهن نساء أثناء تغيير الفوط الصحية والسدادات القطنية.



وقال المدعي العام مارك جيبسون، أمام محكمة مقاطعة فيكتوريا، إن عدد الضحايا في المستشفيات الثلاثة بلغ 871 شخصًا، فيما وصل عدد مقاطع الفيديو المسجلة إلى 3042 مقطعًا.



وأضاف أن آلاف الملفات جرى تصنيفها بعناية داخل مجلدات على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، حيث كان يرتب مقاطع الفيديو التي يعدلها وفقًا لكل ضحية، ويضعها ضمن مستويات تصنيف منفصلة.