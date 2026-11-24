استقبل هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لمناقشة موقف عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، خاصة موقف استغلال المواقع الواقعة ضمن أملاك الوزارة، وإجراءات الترخيص، والمستحقات المالية المترتبة على استغلال تلك المواقع.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على التعاون مع محافظة المنيا لتيسير الإجراءات اللازمة لاستغلال المواقع التابعة للوزارة، في إطار الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لذلك، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة.

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بالبدء الفوري في الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بقطعة الأرض الواقعة بموقع كورنيش النيل الجنوبي.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية وقانونية ومالية مشتركة، لدراسة الموقف الخاص بعدد من المواقع، ووضع تصور واضح وآلية للتعامل معها، تتضمن حصر ومراجعة المديونيات السابقة المستحقة لوزارة الموارد المائية والري، واقتراح آلية لتحصيل وتسوية تلك المستحقات، وإعداد خارطة طريق للإجراءات التنفيذية اللازمة.

كما تناول اللقاء مناقشة إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنيا لتنظيم استغلال عدد من المواقع، تمهيدا لتوقيعه فى اقرب فرصة.