أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن الانتهاء من إعداد المخططين التفصيليين لمدينتي الحسينية ومنشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، بما يمثل خطوة جديدة في جهود الوزارة لتنظيم النمو العمراني وتحديد ضوابط البناء والتوسع المستقبلي وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية والقانونية المنظمة.

المخططان التفصيليان لمدينتي الحسينية ومنشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية العمرانية المستدامة والحد من النمو العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية، وتعزيز منظومة التخطيط العمراني بما يضمن الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم من د. سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

دعم منظومة التخطيط العمراني بالمحافظات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إعداد المخططات التفصيلية يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم منظومة التخطيط العمراني بالمحافظات، وتوفير رؤية واضحة ومنظمة لأعمال البناء والتنمية داخل المدن، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين للتوسع العمراني والحفاظ على الأراضي والموارد المتاحة، ويسهم في الحد من البناء العشوائي والمخالف، وتوجيه أعمال التنمية والمرافق والخدمات وفقا لاحتياجات كل مدينة، اتساقا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح التقرير أن مساحة المخطط التفصيلي لمدينة الحسينية تبلغ نحو 724.13 فدانا، بينما تبلغ مساحة المخطط التفصيلي لمدينة منشأة أبو عمر نحو 107.14 فدانا، ويتضمن التخطيط وضع إطار منظم لاستخدامات الأراضي وتحديد الشوارع والطرق والفراغات ومواقع الخدمات، بما يساعد على توجيه النمو العمراني وفقا لطبيعة كل مدينة واحتياجات سكانها، ويحد من التوسع غير المخطط الذي قد يترتب عليه صعوبة مد المرافق أو توفير الخدمات مستقبلا.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التخطيط المسبق لا يتعلق بتنظيم المباني وحدها، وإنما يراعي كذلك احتياجات السكان من الطرق ومواقع الخدمات والمرافق والفراغات العامة، ويعمل على تحقيق التوافق بين التوسع العمراني وتوفير متطلبات الحياة اليومية، بما يسهم في تحسين سهولة الحركة داخل المدن، ورفع كفاءة استخدام الأراضي والمرافق، وتجنب ظهور مناطق عمرانية تفتقر إلى الخدمات الأساسية نتيجة النمو غير المخطط.

وفي هذا السياق، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع محافظة الشرقية لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططين والعمل بهما وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة، مع متابعة الوحدات المحلية المختصة لتطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية والقانونية عقب استكمال إجراءات الاعتماد، والتعامل مع أي مخالفات وفقا للقانون، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحقق الانضباط العمراني والمصلحة العامة.

وأضاف التقرير أنه بالانتهاء من إعداد المخططين التفصيليين لمدينتي الحسينية ومنشأة أبو عمر، ارتفع عدد المدن التي انتهت الوزارة من إعداد مخططاتها التفصيلية بمحافظة الشرقية إلى 13 مدينة من إجمالي 17 مدينة، فيما يجري حالياً إعداد المخططات التفصيلية لمدينتين أخريين، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير تغطية تخطيطية متكاملة لمدن المحافظة، ووضع أسس واضحة لإدارة النمو العمراني وتوجيه المشروعات والخدمات وفقا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في دعم المحافظات للانتهاء من إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، باعتبارها من الأدوات الأساسية لتنظيم النمو العمراني، وتوجيه الاستثمارات والمشروعات الخدمية، وتحقيق تنمية متوازنة تراعي احتياجات المواطنين وتحافظ على الموارد والأراضي المتاحة، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية نحو بناء مجتمعات عمرانية منظمة ومستدامة.