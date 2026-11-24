وجه محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والنفسية للأسر المتضررة من حادث سقوط أجزاء من عقار كائن بنطاق حي وسط.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، موقع حادث سقوط أجزاء من العقار الكائن بشارع الإمام مالك، المتفرع من شارع الخديوي، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط؛ لمتابعة جهود الإنقاذ والوقوف على الإجراءات المتخذة لتأمين الموقع والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة العقارات المجاورة لموقع الحادث، والوقوف على الحالة الإنشائية لها، وبيان مدى تأثرها جراء سقوط أجزاء العقار، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتأمين المنطقة المحيطة.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار، وعلى الفور جرى توجيه الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لسرعة التعامل مع تداعياته وتكثيف الجهود الميدانية لتأمين المنطقة ومتابعة أعمال الإنقاذ.

وبالمعاينة الأولية، تبيّن سقوط الجزء الخلفي من العقار، المكون من أرضي ودورين علويين، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وانتشال جثامين 3 أشخاص، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أفادت المتابعة الطبية باستقرار الحالة العامة للمصابين اللذين وردت بياناتهما حتى الآن.

ويتولى مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة المتابعة اللحظية للحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من التعامل مع تداعيات الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.