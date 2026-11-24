عقد مجلس جامعة الزقازيق جلسته الشهرية رقم (٦٠٦) برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد زامل رئيس جامعة الزقازيق الأهلية، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء وممثلي الكليات.

استهلَّ المجلس أعماله بتكريم كلا من الدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري تقديرًا لدورهما المتميز في الإشراف على القافلة التنموية الشاملة التي نفذتها الجامعة بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، وما بذلاه من جهود في تنظيم أعمالها ومتابعة تنفيذ محاورها المختلفة، بما أسهم في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية والبيطرية والتوعوية والاجتماعية، إلى جانب المساعدات الإنسانية والمبادرات الخدمية، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالمناطق الحدودية وتخفيفًا للأعباء عنهم، ودعمًا لجهود تحسين جودة الحياة بتلك المناطق. كما أكد المجلس أن تكريم باقي المشاركين في أعمال القافلة سيتم خلال الفترة المقبلة، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في إنجاح هذا العمل التنموي المتكامل.

كما كرّم المجلس الدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، وهويدا عبد العزيز طه مدير عام الإدارة العامة للموازنة والحسابات بالجامعة؛ تثمينًا لجهودهما في متابعة واستكمال إجراءات تثبيت عدد من العاملين المؤقتين المتعاقد معهم قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وصولًا إلى تسوية أوضاعهم وتعيينهم على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بالموازنة العامة للدولة.

وفي سياق التقدير والدعم للقيادات الأكاديمية، هنَّأ رئيس الجامعة، الدكتور حسام عوض بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ومواصلة مسيرة التميز الأكاديمي والارتقاء بالعملية التعليمية، بما يدعم رسالة الكلية في خدمة المجتمع.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، جاء أبرزها الموافقة على مقترح إطلاق مبادرة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الزقازيق (Zagazig Innovation & Entrepreneurship Program – ZIEP 2027)، باعتبارها برنامجًا متكاملًا للابتكار والاحتضان وتأسيس الشركات الناشئة، يستهدف إحداث نقلة نوعية في آليات دعم الأفكار الابتكارية، والانتقال الكامل بالجامعة من الصيغ التقليدية للهاكاثونات المؤقتة إلى إطار حاضنة ومسرعة متكاملة ومستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس، وذلك في إطار مبادرة دولة الابتكار وتوصيات منتدى مصر للابتكار وريادة الأعمال 2026/2027.

وفي إطار دعم التعاون المؤسسي والتكامل الأكاديمي بين جامعتي الزقازيق والزقازيق الأهلية، استعرض الدكتور خالد الدرندلي عددًا من مجالات التعاون المقترحة، وسبل توسيع آفاق التنسيق وتبادل الخبرات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم تطوير الأداء، ويعزز التكامل بينهما، ويحقق الأهداف والمصالح المشتركة للجامعتين.

وتقديرًا لما قدمه رموز الجامعة من عطاء علمي وإداري أسهم في بناء مسيرتها وتطوير مؤسساتها، وافق المجلس على إطلاق اسم المغفور له بإذن الله الدكتور جمال محمد نوارة - الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة، وعميد الكلية الأسبق، ونائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومؤسس القسم، على مدرج (ج 1) بمبنى الهندسة الصناعية والهندسة الكهربية بالكلية؛ تخليدًا لذكراه، واعترافًا بإسهاماته البارزة في خدمة الكلية والجامعة.

كما وافق المجلس على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتعيين النائبة هند حازم طه حبيب - عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري، عضوًا بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بصفتها من ذوي الخبرة في مجالات الإنتاج والخدمات والشئون العامة، لمدة عامين قابلة للتجديد، وذلك طبقًا لنص المادة (٣٥ مكررًا ٣/ب) من القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الدراسات العليا والتيسير على الباحثين، وافق المجلس على مقترح مجلس الدراسات العليا والبحوث بشأن القيد بالدبلومات المهنية بكلية الطب البشري بالجامعة، ليكون في المواعيد ذاتها المقررة للقيد بدرجتي الماجستير والدكتوراه، خلال شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

وفي سياق دعم المسيرة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، وافق المجلس كذلك على تسكين (34) أستاذًا و(44) أستاذًا مساعدًا من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على اللقب العلمي.