استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، ومحمد بطيشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة الأمريكية، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الشرقية بالقائم بأعمال السفير الأمريكي، والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة مؤكداً حرص المحافظة دعم جهود التنمية الشاملة، والعمل على استثمار ما تمتلكه الشرقية من مقومات وإمكانات لتحقيق مزيد من التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، حيث يُمثل القطاع الزراعي أحد أهم ركائز النشاط الاقتصادي، وتشتهر الشرقية بإنتاج عدد من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب شهرتها بتربية الخيول العربية الأصيلة وحرصها على تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة على مدار 30 عاماً، باعتباره أحد أبرز الفعاليات التراثية التي تستهدف الحفاظ على أصالة الخيل العربي الأصيل وصون هذا الموروث الحضاري العريق.

وتطرق اللقاء إلى جهود الدولة المصرية، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية ،وما تشهده محافظة الشرقية من تطور في مختلف القطاعات، فضلاً عما تمتلكه من مقومات اقتصادية واستثمارية وتاريخية متميزة.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ الشرقية والقائم بأعمال السفير الأمريكي الدروع التذكارية، تقديراً للزيارة، واعتزازاً بهذه الزيارة.