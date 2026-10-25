لمياء الأمير تكشف سبب ابتعادها عن الأعمال الفنية: تأثرت بوفاة شقيقي.. وأتمنى التعاون مع محمد سامي |خاص

كشفت الفنانة لمياء الأمير عن أسباب ابتعادها عن الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، موضحة أن حالتها النفسية لم تكن تسمح لها بالعمل والعودة إلى التمثيل، خاصة بعد وفاة شقيقها طارق الأمير.

وقالت لمياء الأمير، في تصريح خاص لموقع«صدى البلد»، إنها لم تجد حتى الآن الدور المناسب الذي يشجعها على العودة إلى الدراما، مؤكدة أنها تفضل انتظار عمل يتناسب مع طموحها الفني بدلًا من تقديم شخصية عابرة لا تضيف إلى تجربتها التمثيلية.

وأضافت أنها تميل إلى الأدوار المركبة التي تتيح لها تقديم أداء مختلف، قائلة: «أنا بحب الأدوار ال مركبة جدا ونفسي أعمل أدوار مركبة كتير قوي أنا عملتها قبل كدة بس عايزة أكررها تآني باشكال مختلفة».

وعن المخرجين الذين تتمنى التعاون معهم، أعربت لمياء الأمير عن رغبتها في العمل مع المخرج محمد سامي والمخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج محمد فاضل على الصعيد الدرامي.

وأشارت لمياء الأمير إلى أنها حاليا منتظرة الدور المناسب لافتة إلى أن العمل في تجربة فنية جيدة قد يساعدها على الخروج من الحالة التي تمر بها واستعادة نشاطها الفني.

أعمال لمياء الأمير

وكانت شاركت الفنانة لمياء الأمير هو فى مسلسل “فاتن أمل حربي” الذى عرض فى ماراثون رمضان 2022.

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي» من بطولة نيللي كريم وشاركها البطولة شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.