لمياء الأمير تستعد لإجراء عملية جراحية في العين | خاص

كشفت الفنانة لمياء الأمير عن تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، موضحة أنها تستعد للخضوع لعملية في العين بعد اكتشاف وجود كيس دهني.

وقالت لمياء الأمير، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إنها كانت تعتقد في البداية أن ما ظهر في عينها مجرد دمل بسيط قبل أن يتضح لها أنه كيس دهني كبير وهو ما يسبب لها صداعا مستمرا ، لافتة إلى أنها من المقرر أن تخضع للعملية يوم الثلاثاء المقبل.

وفى يناير 2025 ، كشفت الفنانة لمياء الأمير عن تطورات حالتها الصحية بعد إجراء عملية قلب مفتوح بعد ان تعرضت لأزمة صحية وإجهاد شديد.

وقالت لمياء الأمير فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: أنها خضعت لعملية قلب مفتوح وكانت تشعر بإجهاد مستمر قبل العملية بسبب إنسداد صمام القلب.

أحدث أعمال لمياء الأمير

كانت أخر أعمال الفنانة لمياء الأمير هو مشاركتها فى مسلسل “فاتن أمل حربي” الذى عرض فى ماراثون رمضان 2022.

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي» من بطولة نيللي كريم وشاركها البطولة شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.