وفاة الفنان الجزائري القدير سيد أحمد أقومي

غيب الموت الفنان الجزائري القدير سيد أحمد أقومي، وقد حرص محافظ مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي وأعضاء لجنة التنظيم على تقديم العزاء بعد وفاة الفنان أحمد مزيان، المعروف فنيًا باسم سيد أحمد أقومي.



وبوفاته تفقد الساحة الفنية الجزائرية قامة إبداعية بارزة، كرست مسيرتها لخدمة الفن والارتقاء برسالته الإنسانية والجمالية. وقد ترك الراحل بصمة راسخة في الذاكرة الفنية الجزائرية من خلال أعمال وأدوار متميزة، أسهمت في ترسيخ مكانته لدى الجمهور والنقاد، وجعلت منه واحدًا من الأسماء المضيئة في المشهد الفني الوطني والعربي.



ويستحضر مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، بكثير من التقدير والاعتزاز، مشاركة الراحل في فعالياته، حيث كان للمهرجان شرف استضافته وتكريمه والاحتفاء بمسيرته الفنية، تقديرا لما قدمه من أعمال ولما مثّله من قيمة فنية وإنسانية طوال عقود من الإبداع.

وقد حظي الفنان الراحل خلال مشاركته في المهرجان باحتفاء كبير من الجمهور وزملائه ومحبيه، الذين عبّروا عن تقديرهم لمسيرته وما تركته من أثر في السينما والمسرح والتلفزيون، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الفن الجزائري والعربي.



وإزاء هذا المصاب الأليم، يتقدم محافظ مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أعضاء لجنة التنظيم، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى زملائه وأصدقائه ومحبيه، وإلى الأسرة الفنية والثقافية الجزائرية والعربية، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.