يوم ميلاد الساحر.. كيف تحول مارادونا إلى أيقونة خالدة في تاريخ كرة القدم؟

تحل اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، الذكرى الـ66 لميلاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ الذي ترك بصمة استثنائية في الملاعب العالمية بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986 وصنع مجدا تاريخيا مع نابولي الإيطالي قبل رحيله عن عالمنا في نوفمبر 2020.

ورغم مرور ما يقرب من 6 سنوات على وفاته، لا يزال مارادونا حاضرا في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة، بفضل مهاراته الاستثنائية وأهدافه الخالدة وشخصيته التي جعلته أيقونة كروية تجاوزت حدود المستطيل الأخضر.

من شوارع الأرجنتين إلى قمة كرة القدم العالمية

ولد دييجو مارادونا يوم 30 أكتوبر 1960، في مدينة لانوس الأرجنتينية ونشأ في حي فيلا فيوريتو المتواضع قبل أن تبدأ موهبته الكروية في الظهور مبكرا.

وانطلقت مسيرته الاحترافية مع أرجنتينوس جونيورز عام 1976 عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما وسرعان ما لفت الأنظار بقدراته الفنية ومهاراته في المراوغة وصناعة الأهداف.

وفي عام 1981، انتقل مارادونا إلى بوكا جونيورز ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الأرجنتيني قبل أن يبدأ رحلته الأوروبية بالانتقال إلى برشلونة الإسباني عام 1982.

وخاض النجم الأرجنتيني تجربة استمرت موسمين مع برشلونة توج خلالها بثلاثة ألقاب محلية، قبل أن ينتقل إلى نابولي الإيطالي عام 1984 ليبدأ الفصل الأهم في مسيرته على مستوى الأندية.

مارادونا يصنع التاريخ مع نابولي

ارتبط اسم مارادونا بنادي نابولي ارتباطا استثنائيا بعدما تحول إلى رمز تاريخي لجماهير الفريق الإيطالي الذي قاده لتحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة من 1984 حتى 1991.

ونجح الأسطورة الأرجنتينية في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين موسم 1986-1987 و1989-1990 إلى جانب كأس إيطاليا عام 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1989 وكأس السوبر الإيطالي عام 1990.

وخاض مارادونا 259 مباراة في الدوري الإيطالي بقميص نابولي سجل خلالها 81 هدفا بينما أحرز 115 هدفا في 259 مباراة بالدوري مع أرجنتينوس جونيورز خلال بداية مسيرته.

وتحول مارادونا إلى معشوق جماهير نابولي بعدما نجح في وضع الفريق بين كبار الأندية الإيطالية والأوروبية حتى قرر النادي إطلاق اسمه على ملعبه تكريما لمسيرته التاريخية.

مونديال 1986.. البطولة التي صنعت أسطورة مارادونا

تبقى بطولة كأس العالم 1986 في المكسيك المحطة الأبرز في مسيرة مارادونا الدولية بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب الثاني في تاريخه مقدما واحدة من أعظم النسخ الفردية للاعب في تاريخ المونديال.

وسجل مارادونا 5 أهداف وصنع 5 أخرى خلال البطولة، وكان صاحب الدور الأبرز في رحلة منتخب التانجو نحو منصة التتويج.

وشهدت مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في الدور ربع النهائي تسجيل مارادونا هدفين دخلا تاريخ كرة القدم، الأول المعروف باسم "يد الله" بعدما استخدم يده في تسجيل الهدف والثاني الذي اعتُبر من أعظم الأهداف في تاريخ كأس العالم عقب مراوغته عددا من لاعبي المنتخب الإنجليزي قبل هز الشباك.

وفي المباراة النهائية، ساهم مارادونا في فوز الأرجنتين على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2 بعدما صنع هدف الانتصار الذي سجله خورخي بوروتشاجا ليحمل كأس العالم في مشهد تاريخي لا يزال حاضرا في ذاكرة الجماهير.

كما قاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال 1990 بإيطاليا قبل الخسارة أمام ألمانيا الغربية بهدف دون رد.

أرقام وبطولات مارادونا خلال مسيرته

ترك مارادونا سجلا حافلا بالأرقام والإنجازات الفردية والجماعية بعدما لعب لأندية أرجنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي وإشبيلية ونيويلز أولد بويز.

وخاض 91 مباراة دولية بقميص منتخب الأرجنتين سجل خلالها 34 هدفا وشارك في أربع نسخ من كأس العالم أعوام 1982 و1986 و1990 و1994.

وعلى مستوى الأندية، سجل مارادونا 259 هدفا في 491 مباراة بالدوري المحلي خلال مسيرته وفقا لسجلات مشاركاته في بطولات الدوري.

وتوج مارادونا بعدد من البطولات الكبرى، أبرزها:

كأس العالم مع الأرجنتين عام 1986.

كأس العالم للشباب عام 1979.

الدوري الأرجنتيني مع بوكا جونيورز عام 1981.

كأس ملك إسبانيا مع برشلونة عام 1983.

كأس السوبر الإسباني عام 1983.

كأس الدوري الإسباني عام 1983.

الدوري الإيطالي مع نابولي مرتين عامي 1987 و1990.

كأس إيطاليا عام 1987.

كأس الاتحاد الأوروبي عام 1989.

كأس السوبر الإيطالي عام 1990.

كما حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 1986 واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن أبرز أساطير اللعبة خلال القرن العشرين.

رحيل الأسطورة وبقاء الذكرى

رحل دييجو مارادونا عن عالمنا يوم 25 نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 عاما إثر أزمة قلبية لتدخل كرة القدم العالمية في حالة من الحزن على فقدان أحد أبرز رموزها التاريخيين.

وشهدت الأرجنتين ونابولي ومختلف أنحاء العالم مظاهر حزن واسعة تقديرا لما قدمه مارادونا من إنجازات ولحظات استثنائية خلال مسيرته.

وبعد مرور 66 عاما على ميلاده يبقى مارادونا واحدا من أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ كرة القدم، ليس فقط بسبب ألقابه وأهدافه ولكن أيضا لما امتلكه من موهبة نادرة وقدرة على صناعة الفارق جعلت اسمه خالدا في ذاكرة أجيال متعاقبة من عشاق الساحرة المستديرة.